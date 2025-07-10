18-й пакет санкций ЕС против России

10 июня Европейская комиссия представила новый пакет санкций против Российской Федерации, которые должны ударить по доходам врага от энергоносителей, банков и военной промышленности.

Через пару недель Словакия и Венгрия выступили против ограничений из-за нежелания терять возможность закупать дешевые российские нефть и газ.

Как объясняли в Словакии, страна откажется от вето, если ЕС предоставит ей гарантии смягчения негативных последствий отказа от российских источников энергии.

В конце концов, вчера, 9 июля, Братислава снова заблокировала санкции против России во время заседания послов ЕС.

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