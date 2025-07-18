На Киев надвигается непогода, желтый уровень опасности: к чему готовиться

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях по территории города Киева и Киевской области. Между тем в КГГА жителям и гостям столичного региона посоветовали, как действовать во время непогоды и что делать в чрезвычайных ситуациях.

Подробнее о приближающихся опасных погодных явлениях, а также советах специалистов и полезных "аварийных" контактах - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Чего ждать от погоды в Киеве и области

В целом в течение суток, 18 июля, погода в Киеве и области ожидается облачной, с прояснениями. Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем:

в Киеве - 21-23°C;

по области - 21-26°C.

Прогноз УкрГМЦ на 18 июля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В то же время в Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киева и области днем 18 июля. Речь идет о грозах (и дожде).

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: t.me/uhmc)

Как действовать во время грозы и какие контакты полезны

Учитывая такой прогноз погоды, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) подготовили для граждан ряд рекомендаций и поделились важными контактами (куда можно звонить в случае той или иной аварийной ситуации).

Специалисты напомнили, что во время грозы нужно:

закрыть окна и не подходить к ним;

не трогать металлические входные двери;

избегать пребывания вблизи деревьев;

не парковать автотранспорт рядом с деревьями.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор" - по телефону (044) 284 74 19.

В случае, когда упало дерево или сломались ветви - звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" - (044) 272 40 18.

Если же падение деревьев или веток угрожает жизни, гражданам советуют обращаться к спасателям:

либо по экстренному номеру 101;

либо по телефону коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС) "Киевская служба спасения" - (044) 430 37 13.

При травмировании людей нужно немедленно звонить по экстренному номеру 103.

Напоследок при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - советуют обращаться в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) - (050) 387 35 42.