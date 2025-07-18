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На Киев надвигается непогода, желтый уровень опасности: к чему готовиться

Пятница 18 июля 2025 10:40
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На Киев надвигается непогода, желтый уровень опасности: к чему готовиться В Киеве и области прогнозируют опасные метеоявления (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях по территории города Киева и Киевской области. Между тем в КГГА жителям и гостям столичного региона посоветовали, как действовать во время непогоды и что делать в чрезвычайных ситуациях.

Подробнее о приближающихся опасных погодных явлениях, а также советах специалистов и полезных "аварийных" контактах - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Чего ждать от погоды в Киеве и области

В целом в течение суток, 18 июля, погода в Киеве и области ожидается облачной, с прояснениями. Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - 21-23°C;
  • по области - 21-26°C.

На Киев надвигается непогода, желтый уровень опасности: к чему готовитьсяПрогноз УкрГМЦ на 18 июля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В то же время в Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киева и области днем 18 июля. Речь идет о грозах (и дожде).

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.

На Киев надвигается непогода, желтый уровень опасности: к чему готовитьсяПредупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: t.me/uhmc)

Как действовать во время грозы и какие контакты полезны

Учитывая такой прогноз погоды, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) подготовили для граждан ряд рекомендаций и поделились важными контактами (куда можно звонить в случае той или иной аварийной ситуации).

Специалисты напомнили, что во время грозы нужно:

  • закрыть окна и не подходить к ним;
  • не трогать металлические входные двери;
  • избегать пребывания вблизи деревьев;
  • не парковать автотранспорт рядом с деревьями.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор" - по телефону (044) 284 74 19.

В случае, когда упало дерево или сломались ветви - звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" - (044) 272 40 18.

Если же падение деревьев или веток угрожает жизни, гражданам советуют обращаться к спасателям:

  • либо по экстренному номеру 101;
  • либо по телефону коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС) "Киевская служба спасения" - (044) 430 37 13.

При травмировании людей нужно немедленно звонить по экстренному номеру 103.

Напоследок при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - советуют обращаться в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) - (050) 387 35 42.

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных последствиях непогоды в ближайшие дни - возможных паводках, селевых потоках и даже оползнях в некоторых областях.

Кроме того, мы рассказывали, как погода в начале июля "ударила" по урожаю - какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего.

Читайте также, как действовать, чтобы уберечь здоровье во время грозы дома, в транспорте или на природе.

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook и Telegram, пресс-служба КГГА (официальный портал Киева).

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