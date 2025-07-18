На Киев надвигается непогода, желтый уровень опасности: к чему готовиться
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях по территории города Киева и Киевской области. Между тем в КГГА жителям и гостям столичного региона посоветовали, как действовать во время непогоды и что делать в чрезвычайных ситуациях.
Подробнее о приближающихся опасных погодных явлениях, а также советах специалистов и полезных "аварийных" контактах - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Чего ждать от погоды в Киеве и области
В целом в течение суток, 18 июля, погода в Киеве и области ожидается облачной, с прояснениями. Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - 21-23°C;
- по области - 21-26°C.
Прогноз УкрГМЦ на 18 июля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В то же время в Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киева и области днем 18 июля. Речь идет о грозах (и дожде).
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты.
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: t.me/uhmc)
Как действовать во время грозы и какие контакты полезны
Учитывая такой прогноз погоды, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) подготовили для граждан ряд рекомендаций и поделились важными контактами (куда можно звонить в случае той или иной аварийной ситуации).
Специалисты напомнили, что во время грозы нужно:
- закрыть окна и не подходить к ним;
- не трогать металлические входные двери;
- избегать пребывания вблизи деревьев;
- не парковать автотранспорт рядом с деревьями.
При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор" - по телефону (044) 284 74 19.
В случае, когда упало дерево или сломались ветви - звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" - (044) 272 40 18.
Если же падение деревьев или веток угрожает жизни, гражданам советуют обращаться к спасателям:
- либо по экстренному номеру 101;
- либо по телефону коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС) "Киевская служба спасения" - (044) 430 37 13.
При травмировании людей нужно немедленно звонить по экстренному номеру 103.
Напоследок при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - советуют обращаться в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) - (050) 387 35 42.
Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных последствиях непогоды в ближайшие дни - возможных паводках, селевых потоках и даже оползнях в некоторых областях.
Кроме того, мы рассказывали, как погода в начале июля "ударила" по урожаю - какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего.
Читайте также, как действовать, чтобы уберечь здоровье во время грозы дома, в транспорте или на природе.
При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook и Telegram, пресс-служба КГГА (официальный портал Киева).
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