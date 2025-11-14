ua en ru
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

П'ятниця 14 листопада 2025 07:08
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку у п'ятницю, 14 листопада, у Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала балістична атака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 07:03.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили інформацію про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували швидкісні цілі.

Зокрема, 07:03 була інформація про рух ракети у Харківській області в напрямку Сумської, після чого військові написали про ракету "на" або "повз" Охтирку на Суми. Потім з'явилось ще одне повідомляє про швидкісну ціль у Кіровоградській області "на" або ж "повз" Умань.

Паралельно місцеві пабліки писали про вибухи у Сумах.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

Масова атака РФ на Україну

Нагадаємо, що цієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку на нашу країну. Росіяни запустили багато груп ударних дронів, крилаті та балістичні ракети, а також ракети "Кинжал".

Виходячи з даних Повітряних сил ЗСУ та місцевої влади, основною метою сьогоднішньої атаки став Київ. Практично всі ворожі цілі летіли на столицю.

Зокрема, на даний момент відомо, що наслідки є практично у всіх районах міста. В результаті ворожої атаки горіли будинки, є руйнування, а постраждалих вже більше 20.

Детальніше про наслідки атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

