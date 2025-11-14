У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику
Зранку у п'ятницю, 14 листопада, у Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала балістична атака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.
"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 07:03.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили інформацію про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували швидкісні цілі.
Зокрема, 07:03 була інформація про рух ракети у Харківській області в напрямку Сумської, після чого військові написали про ракету "на" або "повз" Охтирку на Суми. Потім з'явилось ще одне повідомляє про швидкісну ціль у Кіровоградській області "на" або ж "повз" Умань.
Паралельно місцеві пабліки писали про вибухи у Сумах.
Де оголосили тривогу
Станом на 07:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Масова атака РФ на Україну
Нагадаємо, що цієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку на нашу країну. Росіяни запустили багато груп ударних дронів, крилаті та балістичні ракети, а також ракети "Кинжал".
Виходячи з даних Повітряних сил ЗСУ та місцевої влади, основною метою сьогоднішньої атаки став Київ. Практично всі ворожі цілі летіли на столицю.
Зокрема, на даний момент відомо, що наслідки є практично у всіх районах міста. В результаті ворожої атаки горіли будинки, є руйнування, а постраждалих вже більше 20.
Детальніше про наслідки атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.