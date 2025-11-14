РФ завдала удар майже по всіх районах Києва: в столиці перебої зі світлом та водою
Російські окупанти в ніч на 14 листопада масовано атакували Київ дронами та ракетами. Наслідки є майже в усіх районах столиці, багато будинків горять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"Унаслідок масованої комбінованої атаки на столицю, станом на 02:20 14 листопада, зафіксовані пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці. Медики госпіталізували двох постраждалих", - пише Кличко.
Також він уточнив деталі щодо кожного району. Зокрема:
- у Дарницькому районі уламки впали в дворі житлового будинку, а також на територію навчального закладу. Крім того, внаслідок падіння уламків, сталося загорання авто;
- у Дніпровському районі пошкоджень зазнали 3 багатоквартирних житлових будинки, а також приватна садиба, пожежа на відкритій території;
- у Подільському районі пошкоджені 5 житлових будинків, а також нежитлова будівля;
- у Шевченківському, внаслідок падіння уламків, загорання сталося на відкритій території поблизу медичного закладу, а також у нежитловій будівлі;
- у Голосіївському районі внаслідок влучання уламків сталося загорання в медзакладі, також пошкоджена нежитлова будівля;
- у Деснянському районі сталося загорання в 2 житлових будинках;
- у Соломʼянському районі пожежа зафіксована на даху одного житлового будинку;
- у Святошинському, внаслідок падіння уламків, пожежа в приватному будинку.
Мер Києва додав, що зараз на всіх локаціях працюють медики та аварійно-рятувальні служби. Окрім того, він попередив, що у місті можливі перебої з елетро- і водопостачанням.
Зазначимо, що Кличко написав про госпіталізацію двох постраждалих. Проте начальник КМВА Тимур Ткаченко наразі поінформував, що у Дніпровському районі столиці постраждало 6 людей.
Також додамо, що наразі ворожа атака по столиці продовжується.
Оновлено о 02:55
Кличко уточнив, що внаслідок масованої атаки РФ у Києві пошкоджені ділянки теплових мереж.
Зокрема, у Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.
"Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: оперативно визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків", - додав мер.
Оновлено 02:58
"Уже 11 постраждалих у столиці. 5 із них медики госпіталізували. Зокрема - вагітну жінку. Один чоловік у вкрай важкому стані", - поінформував очільник Києва.
Обстріли Києва
Нагадаємо, що росіяни регулярно намагаються атакувати столицю, використовуючи для атак ударні безпілотники та ракети різних типів.
Наприклад, в ніч на 8 листопада ворог теж намагався атакувати столицю дронами. Зокрема, в Печерському районі було зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку.