Київ накрив густий туман: що варто пам'ятати водіям та пішоходам

У середу вранці, 5 листопада, у Києві спостерігається густий туман. Це може призвести до затруднень дорожнього руху у столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.
За даними Укргідрометцентру, видимість становить лише 200–500 метрів, що відповідає першому, жовтому, рівню небезпечності. Метеорологи попереджають, що такі умови можуть суттєво ускладнити рух транспорту в столиці, особливо в ранкові години пік.
Водіям радять бути максимально обережними за кермом у тумані та дотримуватися кількох простих правил безпеки:
Укргідрометцентр також закликає пішоходів бути уважними та помітними на дорогах.
"Під час туману та в темний час доби використовуйте світловідбивні елементи (флікери), щоб водії могли вас помітити", - наголосили синоптики.
Раніше синоптикиня Наталка Діденко зазначала, що 4–5 листопада в Україні зберігатиметься прохолодна погода.
У період із 6 по 10 листопада очікується коротке потепління, однак уже з 11-12 листопада в країну прийде помітне похолодання: уночі температура опускатиметься нижче нуля, а вдень становитиме від +2 до +8 градусів.
Також вже наступного тижня в Україні прогнозується серйозне похолодання.
Нагадаємо, раніше синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому.