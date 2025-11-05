Киев накрыл густой туман: что стоит помнить водителям и пешеходам

По данным Укргидрометцентра, видимость составляет лишь 200-500 метров, что соответствует первому, желтому, уровню опасности. Метеорологи предупреждают, что такие условия могут существенно усложнить движение транспорта в столице, особенно в утренние часы пик.



Рекомендации для водителей

Водителям советуют быть максимально осторожными за рулем в тумане и соблюдать несколько простых правил безопасности:

снизить скорость движения;

включить противотуманные фары вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию между автомобилями;

в случае остановки включать аварийную сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Советы пешеходам

Укргидрометцентр также призывает пешеходов быть внимательными и заметными на дорогах.

"Во время тумана и в темное время суток используйте светоотражающие элементы (фликеры), чтобы водители могли вас заметить", - отметили синоптики.