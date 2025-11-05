Киев накрыл густой туман: что стоит помнить водителям и пешеходам

В среду утром, 5 ноября, в Киеве наблюдается густой туман. Это может привести к затруднениям дорожного движения в столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
По данным Укргидрометцентра, видимость составляет лишь 200-500 метров, что соответствует первому, желтому, уровню опасности. Метеорологи предупреждают, что такие условия могут существенно усложнить движение транспорта в столице, особенно в утренние часы пик.
Водителям советуют быть максимально осторожными за рулем в тумане и соблюдать несколько простых правил безопасности:
Укргидрометцентр также призывает пешеходов быть внимательными и заметными на дорогах.
"Во время тумана и в темное время суток используйте светоотражающие элементы (фликеры), чтобы водители могли вас заметить", - отметили синоптики.
Ранее синоптик Наталья Диденко отмечала, что 4-5 ноября в Украине будет сохраняться прохладная погода.
В период с 6 по 10 ноября ожидается короткое потепление, однако уже с 11-12 ноября в страну придет заметное похолодание: ночью температура будет опускаться ниже нуля, а днем составит от +2 до +8 градусов.
Также уже на следующей неделе в Украине прогнозируется серьезное похолодание.
Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.