UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Київ накрив дим із Чорнобиля: що з повітрям у столиці та звідки взявся запах гарі

14:18 30.06.2026 Вт
6 хв
Люди скаржаться на неприємний запах у повітрі, але наскільки все серйозно?
aimg Ірина Костенко
У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Мешканці Києва скаржаться на неприємний запах гарі "за вікном". Подібна ситуація може спостерігатись і в Київській області, адже на якість повітря впливають масштабні лісові пожежі у Чорнобильській зоні.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Головне:

  • Звідки запах гарі: у Чорнобильській зоні тривають масштабні лісові пожежі, продукти горіння від яких переносяться у бік Києва та області.
  • Які території під "ударом": погіршення якості повітря та видимості спостерігали не лише у Києві, а також у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах області.
  • Радіаційний фон: залишається в межах норми, стан відповідає природним значенням.
  • Чому смог "завис" у повітрі: через слабкий вітер і поле підвищеного атмосферного тиску, які не дають розсіюватися забрудненню та викидам автотранспорту.
  • Коли ситуація покращиться: з 1 липня швидкість вітру та його напрямок можуть змінитись, що зменшить ймовірність перенесення продуктів горіння до столиці.
  • Як уберегтися: зачиняти вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та використовувати очищувачі повітря.

Чому в Києві та області може відчуватись запах гарі

Зараз, за словами експерта, у Чорнобильській зоні триває ліквідація масштабних лісових пожеж.

"Через це в окремі періоди на території Києва та Київської області може справді спостерігатися погіршення якості атмосферного повітря. Внаслідок перенесення всіх продуктів горіння", - пояснив представник УкрГМЦ.

Виходячи з інформації спеціалістів Українського гідрометеорологічного інституту - за даними супутникового моніторингу впродовж 27-29 червня - "шлейфи диму поширювалися на південь від осередків пожеж".

Семиліт уточнив, що це призвело до погіршення якості повітря та видимості:

  • у Києві;
  • у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах Київської області.

"Станом на сьогодні (30 червня, - Ред.), пожежі ще тривають", - констатував експерт.

Він додав, що продукти горіння й досі можуть переноситись до столичного регіону.

"За прогнозом синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, 30 червня у Київській області очікується північний вітер, у межах 5-10 м/с", - нагадав синоптик.

Він уточнив, що за такого напрямку вітру продукти горіння можуть і надалі періодично поширюватися:

  • у бік Києва;
  • у бік окремих районів області.

"Таким чином ми можемо відчувати цей такий неприємний запах гарі", - пояснив Семиліт.

Він також висловив щиру вдячність усім рятувальникам, представникам ДСНС, які працюють над ліквідацією пожеж у надзвичайно непросту для цього, спекотну погоду.

Читайте також: Спека зашкалює. В Україні зафіксували більше 20 температурних рекордів (список міст)

Що відомо про радіаційний фон у столичному регіоні

"Варто наголосити, що радіаційний фон - залишається в межах норми", - повідомив спеціаліст УкрГМЦ.

Він зауважив, що і за інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, і за даними постів спостережень гідрометслужби - "радіаційний стан у Києві та Київській області відповідає природним значенням".

"Також у пробах атмосферних аерозолів, відібраних у Києві протягом ось цих останніх діб, тобто впродовж 26-29 червня, перевищень допустимих концентрацій радіонуклідів - не виявлено", - поділився Семиліт.

Читайте також: Біля Чорнобиля "прилетіло" в сховище ядерного палива

Чи впливає погода на забруднення повітря

Синоптик повідомив, що зараз по Києву та Київській області "немає швидкого вітру".

"Тобто він по території Київщини - не такий швидкий, який би зміг розвіювати (продукти горіння, - Ред.)", - пояснив представник УкрГМЦ.

Крім того, за його словами, зараз на нас впливає "поле такого, підвищеного атмосферного тиску".

"Що, в принципі, "придавлює", так би мовити, у нижніх шарах атмосфери ось це забруднення. І тому воно утримується", - констатував Семиліт.

Він додав, що на якість повітря у містах і локаціях зі щільною забудовою, впливає також і автомобільний транспорт - його викиди.

"Це також може утримуватись у приземних шарах атмосфери... І внаслідок цього в нас накопичуються забрудники у приземних шарах", - зауважив синоптик.

Отже, за його словами, на забруднення повітря у столиці впливає цілий комплекс факторів.

"Це все - воно разом. Невеликі швидкості вітру - помірний північний вітер у міській забудові може трішки деформуватись, трансформуватись. І таким чином - не зовсім може розвіювати всі, так би мовити, продукти горіння, які сюди надходять. І ті викиди, які є від автомобільного транспорту", - поділився спеціаліст.

Читайте також: Невидима загроза в містах: чи справді зимова погода впливає на якість повітря

Коли якість повітря в Києві може покращитись

"Щодо того, як все може бути надалі... То вітер буде трішки змінювати свій напрямок. І його швидкість - буде дещо меншою", - повідомив Семиліт.

Він уточнив, що саме це може сприяти зміні - "зменшенню ймовірності перенесення продуктів горіння в бік Києва".

"Якщо дивитись саме на те, що до нас надходять ось ці продукти горіння... То, за попередніми даними синоптиків, 1 липня швидкість вітру очікується менша", - розповів експерт.

Отже, продукти горіння будуть надходити до столичного регіону не так швидко.

"Крім того, його напрямок (вітру, - Ред.) поступово змінюватиметься. Що також сприятиме перенесенню - тобто в інші сторони, наприклад - ось цього диму", - додав синоптик.

Він зауважив, що виходячи з наявної зараз інформації - саме такі фактори можуть сприяти "зменшенню ймовірності перенесення продуктів горіння у бік Києва".

Читайте також: Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату

Як під час забруднення повітря уберегти здоров'я

Прес-служба Київської міської державної адміністрації також повідомила, що у столиці спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

Згідно з інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 12:00 30 червня було зафіксовано підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу).

"Підвищений рівень озону зумовлений аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню в приземному шарі атмосфери", - пояснили мешканцям і гостям Києва.

Спеціалісти визнали, що впливають на ситуацію з повітрям у столиці також і лісові пожежі (зокрема із території Чорнобильської зони відчуження).

Зазначається, що під час пожеж у повітря потрапляють продукти горіння та дрібнодисперсні частки, які можуть негативно впливати на стан здоров'я, насамперед:

  • людей із захворюваннями органів дихання;
  • людей із захворюваннями серцево-судинної системи;
  • дітей;
  • людей старшого віку;
  • вагітних.

До поліпшення ситуації з якістю повітря, у КМДА радять:

  • зачинити вікна;
  • обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  • підтримувати водний баланс та пити достатньо води;
  • за наявності очищувача повітря - увімкнути його на максимальний режим роботи.

Насамкінець українцям нагадали, що слідкувати за поточним станом якості повітря в Києві у режимі реального часу можна:

Нагадаємо, що про те, що Київ затягнуло димом, користувачі соціальних мереж почали писати ще 27 червня.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі попередили, що на нас насувається хвиля нетипової спеки.

Читайте також, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрКиївПогода в УкраїніЧорнобильякістьПожежаЕкологіяЗабруднення повітряПогода в Києві