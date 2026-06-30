Київ накрив дим із Чорнобиля: що з повітрям у столиці та звідки взявся запах гарі

Мешканці Києва скаржаться на неприємний запах гарі "за вікном". Подібна ситуація може спостерігатись і в Київській області, адже на якість повітря впливають масштабні лісові пожежі у Чорнобильській зоні.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
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Зараз, за словами експерта, у Чорнобильській зоні триває ліквідація масштабних лісових пожеж.
"Через це в окремі періоди на території Києва та Київської області може справді спостерігатися погіршення якості атмосферного повітря. Внаслідок перенесення всіх продуктів горіння", - пояснив представник УкрГМЦ.
Виходячи з інформації спеціалістів Українського гідрометеорологічного інституту - за даними супутникового моніторингу впродовж 27-29 червня - "шлейфи диму поширювалися на південь від осередків пожеж".
Семиліт уточнив, що це призвело до погіршення якості повітря та видимості:
"Станом на сьогодні (30 червня, - Ред.), пожежі ще тривають", - констатував експерт.
Він додав, що продукти горіння й досі можуть переноситись до столичного регіону.
"За прогнозом синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, 30 червня у Київській області очікується північний вітер, у межах 5-10 м/с", - нагадав синоптик.
Він уточнив, що за такого напрямку вітру продукти горіння можуть і надалі періодично поширюватися:
"Таким чином ми можемо відчувати цей такий неприємний запах гарі", - пояснив Семиліт.
Він також висловив щиру вдячність усім рятувальникам, представникам ДСНС, які працюють над ліквідацією пожеж у надзвичайно непросту для цього, спекотну погоду.
"Варто наголосити, що радіаційний фон - залишається в межах норми", - повідомив спеціаліст УкрГМЦ.
Він зауважив, що і за інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, і за даними постів спостережень гідрометслужби - "радіаційний стан у Києві та Київській області відповідає природним значенням".
"Також у пробах атмосферних аерозолів, відібраних у Києві протягом ось цих останніх діб, тобто впродовж 26-29 червня, перевищень допустимих концентрацій радіонуклідів - не виявлено", - поділився Семиліт.
Синоптик повідомив, що зараз по Києву та Київській області "немає швидкого вітру".
"Тобто він по території Київщини - не такий швидкий, який би зміг розвіювати (продукти горіння, - Ред.)", - пояснив представник УкрГМЦ.
Крім того, за його словами, зараз на нас впливає "поле такого, підвищеного атмосферного тиску".
"Що, в принципі, "придавлює", так би мовити, у нижніх шарах атмосфери ось це забруднення. І тому воно утримується", - констатував Семиліт.
Він додав, що на якість повітря у містах і локаціях зі щільною забудовою, впливає також і автомобільний транспорт - його викиди.
"Це також може утримуватись у приземних шарах атмосфери... І внаслідок цього в нас накопичуються забрудники у приземних шарах", - зауважив синоптик.
Отже, за його словами, на забруднення повітря у столиці впливає цілий комплекс факторів.
"Це все - воно разом. Невеликі швидкості вітру - помірний північний вітер у міській забудові може трішки деформуватись, трансформуватись. І таким чином - не зовсім може розвіювати всі, так би мовити, продукти горіння, які сюди надходять. І ті викиди, які є від автомобільного транспорту", - поділився спеціаліст.
"Щодо того, як все може бути надалі... То вітер буде трішки змінювати свій напрямок. І його швидкість - буде дещо меншою", - повідомив Семиліт.
Він уточнив, що саме це може сприяти зміні - "зменшенню ймовірності перенесення продуктів горіння в бік Києва".
"Якщо дивитись саме на те, що до нас надходять ось ці продукти горіння... То, за попередніми даними синоптиків, 1 липня швидкість вітру очікується менша", - розповів експерт.
Отже, продукти горіння будуть надходити до столичного регіону не так швидко.
"Крім того, його напрямок (вітру, - Ред.) поступово змінюватиметься. Що також сприятиме перенесенню - тобто в інші сторони, наприклад - ось цього диму", - додав синоптик.
Він зауважив, що виходячи з наявної зараз інформації - саме такі фактори можуть сприяти "зменшенню ймовірності перенесення продуктів горіння у бік Києва".
Прес-служба Київської міської державної адміністрації також повідомила, що у столиці спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.
Згідно з інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 12:00 30 червня було зафіксовано підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу).
"Підвищений рівень озону зумовлений аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню в приземному шарі атмосфери", - пояснили мешканцям і гостям Києва.
Спеціалісти визнали, що впливають на ситуацію з повітрям у столиці також і лісові пожежі (зокрема із території Чорнобильської зони відчуження).
Зазначається, що під час пожеж у повітря потрапляють продукти горіння та дрібнодисперсні частки, які можуть негативно впливати на стан здоров'я, насамперед:
До поліпшення ситуації з якістю повітря, у КМДА радять:
Насамкінець українцям нагадали, що слідкувати за поточним станом якості повітря в Києві у режимі реального часу можна:
Нагадаємо, що про те, що Київ затягнуло димом, користувачі соціальних мереж почали писати ще 27 червня.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі попередили, що на нас насувається хвиля нетипової спеки.
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