Київ накрив дим із Чорнобиля: що з повітрям у столиці та звідки взявся запах гарі

Головне: Звідки запах гарі : у Чорнобильській зоні тривають масштабні лісові пожежі, продукти горіння від яких переносяться у бік Києва та області.

: у Чорнобильській зоні тривають масштабні лісові пожежі, продукти горіння від яких переносяться у бік Києва та області. Які території під "ударом" : погіршення якості повітря та видимості спостерігали не лише у Києві, а також у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах області.

: погіршення якості повітря та видимості спостерігали не лише у Києві, а також у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах області. Радіаційний фон : залишається в межах норми, стан відповідає природним значенням.

: залишається в межах норми, стан відповідає природним значенням. Чому смог "завис" у повітрі : через слабкий вітер і поле підвищеного атмосферного тиску, які не дають розсіюватися забрудненню та викидам автотранспорту.

: через слабкий вітер і поле підвищеного атмосферного тиску, які не дають розсіюватися забрудненню та викидам автотранспорту. Коли ситуація покращиться : з 1 липня швидкість вітру та його напрямок можуть змінитись, що зменшить ймовірність перенесення продуктів горіння до столиці.

: з 1 липня швидкість вітру та його напрямок можуть змінитись, що зменшить ймовірність перенесення продуктів горіння до столиці. Як уберегтися: зачиняти вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та використовувати очищувачі повітря.

Чому в Києві та області може відчуватись запах гарі

Зараз, за словами експерта, у Чорнобильській зоні триває ліквідація масштабних лісових пожеж.

"Через це в окремі періоди на території Києва та Київської області може справді спостерігатися погіршення якості атмосферного повітря. Внаслідок перенесення всіх продуктів горіння", - пояснив представник УкрГМЦ.

Виходячи з інформації спеціалістів Українського гідрометеорологічного інституту - за даними супутникового моніторингу впродовж 27-29 червня - "шлейфи диму поширювалися на південь від осередків пожеж".

Семиліт уточнив, що це призвело до погіршення якості повітря та видимості:

у Києві;

у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах Київської області.

"Станом на сьогодні (30 червня, - Ред.), пожежі ще тривають", - констатував експерт.

Він додав, що продукти горіння й досі можуть переноситись до столичного регіону.

"За прогнозом синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, 30 червня у Київській області очікується північний вітер, у межах 5-10 м/с", - нагадав синоптик.

Він уточнив, що за такого напрямку вітру продукти горіння можуть і надалі періодично поширюватися:

у бік Києва;

у бік окремих районів області.

"Таким чином ми можемо відчувати цей такий неприємний запах гарі", - пояснив Семиліт.

Він також висловив щиру вдячність усім рятувальникам, представникам ДСНС, які працюють над ліквідацією пожеж у надзвичайно непросту для цього, спекотну погоду.

Що відомо про радіаційний фон у столичному регіоні

"Варто наголосити, що радіаційний фон - залишається в межах норми", - повідомив спеціаліст УкрГМЦ.

Він зауважив, що і за інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, і за даними постів спостережень гідрометслужби - "радіаційний стан у Києві та Київській області відповідає природним значенням".

"Також у пробах атмосферних аерозолів, відібраних у Києві протягом ось цих останніх діб, тобто впродовж 26-29 червня, перевищень допустимих концентрацій радіонуклідів - не виявлено", - поділився Семиліт.

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Чи впливає погода на забруднення повітря

Синоптик повідомив, що зараз по Києву та Київській області "немає швидкого вітру".

"Тобто він по території Київщини - не такий швидкий, який би зміг розвіювати (продукти горіння, - Ред.)", - пояснив представник УкрГМЦ.

Крім того, за його словами, зараз на нас впливає "поле такого, підвищеного атмосферного тиску".

"Що, в принципі, "придавлює", так би мовити, у нижніх шарах атмосфери ось це забруднення. І тому воно утримується", - констатував Семиліт.

Він додав, що на якість повітря у містах і локаціях зі щільною забудовою, впливає також і автомобільний транспорт - його викиди.

"Це також може утримуватись у приземних шарах атмосфери... І внаслідок цього в нас накопичуються забрудники у приземних шарах", - зауважив синоптик.

Отже, за його словами, на забруднення повітря у столиці впливає цілий комплекс факторів.

"Це все - воно разом. Невеликі швидкості вітру - помірний північний вітер у міській забудові може трішки деформуватись, трансформуватись. І таким чином - не зовсім може розвіювати всі, так би мовити, продукти горіння, які сюди надходять. І ті викиди, які є від автомобільного транспорту", - поділився спеціаліст.

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Коли якість повітря в Києві може покращитись

"Щодо того, як все може бути надалі... То вітер буде трішки змінювати свій напрямок. І його швидкість - буде дещо меншою", - повідомив Семиліт.

Він уточнив, що саме це може сприяти зміні - "зменшенню ймовірності перенесення продуктів горіння в бік Києва".

"Якщо дивитись саме на те, що до нас надходять ось ці продукти горіння... То, за попередніми даними синоптиків, 1 липня швидкість вітру очікується менша", - розповів експерт.

Отже, продукти горіння будуть надходити до столичного регіону не так швидко.

"Крім того, його напрямок (вітру, - Ред.) поступово змінюватиметься. Що також сприятиме перенесенню - тобто в інші сторони, наприклад - ось цього диму", - додав синоптик.

Він зауважив, що виходячи з наявної зараз інформації - саме такі фактори можуть сприяти "зменшенню ймовірності перенесення продуктів горіння у бік Києва".

Як під час забруднення повітря уберегти здоров'я

Прес-служба Київської міської державної адміністрації також повідомила, що у столиці спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

Згідно з інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 12:00 30 червня було зафіксовано підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу).

"Підвищений рівень озону зумовлений аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню в приземному шарі атмосфери", - пояснили мешканцям і гостям Києва.

Спеціалісти визнали, що впливають на ситуацію з повітрям у столиці також і лісові пожежі (зокрема із території Чорнобильської зони відчуження).

Зазначається, що під час пожеж у повітря потрапляють продукти горіння та дрібнодисперсні частки, які можуть негативно впливати на стан здоров'я, насамперед:

людей із захворюваннями органів дихання;

людей із захворюваннями серцево-судинної системи;

дітей;

людей старшого віку;

вагітних.

До поліпшення ситуації з якістю повітря, у КМДА радять:

зачинити вікна;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

підтримувати водний баланс та пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря - увімкнути його на максимальний режим роботи.

Насамкінець українцям нагадали, що слідкувати за поточним станом якості повітря в Києві у режимі реального часу можна: