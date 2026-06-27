Київ затягнуло димом, у мережі пишуть про пожежі в області

В Оболонському районі Києва, зокрема на Мінському масиві та Виноградарі, фіксують сильне задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Реальний Київ" .

У сож мережах зазначають що, дим може надходити з боку Вишгородського району або через пожежі в лісах чи торфовищах.

Попередньо, задимлення у столиці може бути пов'язане з великими лісовими пожежами в районі Прип'яті.

Як зазначається, на супутникових картах пожеж фіксуються масштабні осередки займання, а вітер дме у бік столиці.

Інформація поки що неофіційна та поширюється у соцмережах - офіційного підтвердження наразі немає.