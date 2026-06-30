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Киев накрыл дым из Чернобыля: что с воздухом в столице и откуда взялся запах гари

14:18 30.06.2026 Вт
6 мин
Люди жалуются на неприятный запах в воздухе, но насколько все серьезно?
aimg Ирина Костенко
В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Жители Киева жалуются на неприятный запах гари "за окном". Подобная ситуация может наблюдаться и в Киевской области, ведь на качество воздуха влияют масштабные лесные пожары в Чернобыльской зоне.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Главное:

  • Откуда запах гари: в Чернобыльской зоне продолжаются масштабные лесные пожары, продукты горения от которых переносятся в сторону Киева и области.
  • Какие территории под "ударом": ухудшение качества воздуха и видимости наблюдали не только в Киеве, а также в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах области.
  • Радиационный фон: остается в пределах нормы, состояние соответствует природным значениям.
  • Почему смог "завис" в воздухе: из-за слабого ветра и поля повышенного атмосферного давления, которые не дают рассеиваться загрязнению и выбросам автотранспорта.
  • Когда ситуация улучшится: с 1 июля скорость ветра и его направление могут измениться, что уменьшит вероятность переноса продуктов горения в столицу.
  • Как уберечься: закрывать окна, ограничить пребывание на улице, пить больше воды и использовать очистители воздуха.

Почему в Киеве и области может ощущаться запах гари

Сейчас, по словам эксперта, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров.

"Из-за этого в отдельные периоды на территории Киева и Киевской области может действительно наблюдаться ухудшение качества атмосферного воздуха. В результате переноса всех продуктов горения", - объяснил представитель УкрГМЦ.

Исходя из информации специалистов Украинского гидрометеорологического института - по данным спутникового мониторинга в течение 27-29 июня - "шлейфы дыма распространялись к югу от очагов пожаров".

Семилит уточнил, что это привело к ухудшению качества воздуха и видимости:

  • в Киеве;
  • в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области.

"По состоянию на сегодняшний день (30 июня, - Ред.), пожары еще продолжаются", - констатировал эксперт.

Он добавил, что продукты горения до сих пор могут переноситься в столичный регион.

"По прогнозу синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, 30 июня в Киевской области ожидается северный ветер в пределах 5-10 м/с", - напомнил синоптик.

Он уточнил, что при таком направлении ветра продукты горения могут и дальше периодически распространяться:

  • в сторону Киева;
  • в сторону отдельных районов области.

"Таким образом, мы можем ощущать этот такой неприятный запах гари", - объяснил Семилит.

Он также выразил искреннюю благодарность всем спасателям, представителям ГСЧС, которые работают над ликвидацией пожаров в чрезвычайно непростую для этого, жаркую погоду.

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Что известно о радиационном фоне в столичном регионе

"Стоит отметить, что радиационный фон - остается в пределах нормы", - сообщил специалист УкрГМЦ.

Он отметил, что и по информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, и по данным постов наблюдений гидрометслужбы - "радиационное состояние в Киеве и Киевской области соответствует природным значениям".

"Также в пробах атмосферных аэрозолей, отобранных в Киеве в течение вот этих последних суток, то есть на протяжении 26-29 июня, превышений допустимых концентраций радионуклидов - не обнаружено", - поделился Семилит.

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Влияет ли погода на загрязнение воздуха

Синоптик сообщил, что сейчас по Киеву и Киевской области "нет быстрого ветра".

"То есть он по территории Киевщины - не такой быстрый, который смог бы развеивать (продукты горения, - Ред.)", - объяснил представитель УкрГМЦ.

Кроме того, по его словам, сейчас на нас влияет "поле такого повышенного атмосферного давления".

"Что, в принципе, "придавливает", так сказать, в нижних слоях атмосферы вот это загрязнение. И поэтому оно удерживается", - констатировал Семилит.

Он добавил, что на качество воздуха в городах и локациях с плотной застройкой влияет также и автомобильный транспорт - его выбросы.

"Это также может содержаться в приземных слоях атмосферы... И в результате у нас накапливаются загрязнители в приземных слоях", - отметил синоптик.

Следовательно, по его словам, на загрязнение воздуха в столице влияет целый комплекс факторов.

"Это все - оно вместе. Небольшие скорости ветра - умеренный северный ветер в городской застройке может немного деформироваться, трансформироваться. И таким образом - не совсем может развеивать все, так сказать, продукты горения, которые сюда поступают. И те выбросы, которые есть от автомобильного транспорта", - поделился специалист.

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Когда качество воздуха в Киеве может улучшиться

"Насчет того, как все может быть в дальнейшем... То ветер будет немного менять свое направление. И его скорость - будет несколько меньше", - сообщил Семилит.

Он уточнил, что именно это может способствовать изменению - "уменьшению вероятности переноса продуктов горения в сторону Киева".

"Если смотреть именно на то, что к нам поступают вот эти продукты горения... По предварительным данным синоптиков, 1 июля скорость ветра ожидается меньше", - рассказал эксперт.

Следовательно, продукты горения будут поступать в столичный регион не так быстро.

"Кроме того, его направление (ветра, - Ред.) будет постепенно меняться. Что также будет способствовать переносу - то есть в другие стороны, например - вот этого дыма", - добавил синоптик.

Он отметил, что, исходя из имеющейся сейчас информации, именно такие факторы могут способствовать "уменьшению вероятности переноса продуктов горения в сторону Киева".

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Как при загрязнении воздуха уберечь здоровье

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации также сообщила, что в столице наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.

Согласно информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 12:00 30 июня было зафиксировано повышение концентрации приземного озона и взвешенных частиц (пыли).

"Повышенный уровень озона обусловлен аномально жаркой погодой, способствующей его образованию в приземном слое атмосферы", - объяснили жителям и гостям Киева.

Специалисты признали, что влияют на ситуацию с воздухом в столице также лесные пожары (в частности с территории Чернобыльской зоны отчуждения).

Отмечается, что во время пожаров в воздух попадают продукты горения и мелкодисперсные частицы, которые могут негативно влиять на состояние здоровья:

  • людей с заболеваниями органов дыхания;
  • людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
  • детей;
  • людей старшего возраста;
  • беременных.

До улучшения ситуации с качеством воздуха, в КГГА советуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;
  • при наличии воздухоочистителя - включить его на максимальный режим работы.

В заключение украинцам напомнили, что следить за текущим состоянием качества воздуха в Киеве в режиме реального времени можно:

Напомним, что о том, что Киев затянуло дымом, пользователи социальных сетей начали писать еще 27 июня.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили, что на нас надвигается волна нетипичной жары.

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