UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Київ накрила негода, небо має апокаліптичний вигляд (фото)

20:57 19.05.2026 Вт
2 хв
На киян чекають грози, град та пориви вітру
aimg Валерій Ульяненко
Фото: негода у Києві (Getty Images)

На Київ суне негода на тлі штормового попередження Укргідрометцентру. Небо над столицею наразі має апокаліптичний вигляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву УкрГМЦ та публікації у соцмережах.

Читайте також: Грозові дощі не відступають, але тепло зберігатиметься: прогноз погоди на тиждень (карти)

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини.

Зокрема, у найближчу годину з утриманням до кінця доби вівторка, 19 травня, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Кияни та гості міста активно постять у соцмережах фото та відео "важкого" темного неба, яке нагадує кадри з апокаліптичної стрічки.

Фото: небо над Києвом (соцмережі)

Варто зазначити, що перший рівень небезпечності, жовтий, означає, що погода потенційно небезпечна. Наслідки можуть бути незначними - окремі порушення в русі транспорту, роботи енергетичних чи комунальних служб.

Фото: попередження Укргідрометцентру (t.me/uhmc2022)

До таких явищ відносяться пориви вітру до 20 м/с, грози, зливи, ожеледиця, сильна спека або мороз. Рекомендація для громадян - бути уважними та уникати ризикованих дій.

Нагадаємо, в середу, 20 травня, майже вся Україна опиниться під впливом атмосферних фронтів. Вони принесуть літні грозові дощі, а місцями - сильні зливи, шквали і навіть град.

Спокійніше буде лише у західних областях, де інтенсивність негоди може дещо "гальмувати" вплив антициклону.

Зазначимо, раніше експерти УкрГМЦ повідомили, що впродовж найближчих днів (19-21 травня) нестійку погоду в країні зумовлюватиме поле зниженого тиску.

РБК-Україна також писало, коли у Київ офіційно прийшло метеорологічне літо (травень не лише "посунув" весну, але і встановив нові спекотні рекорди).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрКиївВ'ячеслав Негода