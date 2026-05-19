Киев накрыла непогода, небо приобрело апокалиптический вид (фото)

20:57 19.05.2026 Вт
2 мин
Киевлян ждут грозы, град и порывы ветра
aimg Валерий Ульяненко
Фото: непогода в Киеве (Getty Images)

На Киев надвигается непогода на фоне штормового предупреждения Укргидрометцентра. Небо над столицей сейчас приобрело апокалиптический вид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление УкрГМЦ и публикации в соцсетях.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины.

В частности, в ближайший час с удержанием до конца суток вторника, 19 мая, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Киевляне и гости города активно постят в соцсетях фото и видео "тяжелого" темного неба, которое напоминает кадры из апокалиптической ленты.

Фото: небо над Киевом (соцсети)

Стоит отметить, что первый уровень опасности, желтый, означает, что погода потенциально опасна. Последствия могут быть незначительными - отдельные нарушения в движении транспорта, работы энергетических или коммунальных служб.

Фото: предупреждение Укргидрометцентра (t.me/uhmc2022)

К таким явлениям относятся порывы ветра до 20 м/с, грозы, ливни, гололедица, сильная жара или мороз. Рекомендация для граждан - быть внимательными и избегать рискованных действий.

Напомним, в среду, 20 мая, почти вся Украина окажется под влиянием атмосферных фронтов. Они принесут летние грозовые дожди, а местами - сильные ливни, шквалы и даже град.

Спокойнее будет лишь в западных областях, где интенсивность непогоды может несколько "тормозить" влияние антициклона.

Отметим, ранее эксперты УкрГМЦ сообщили, что в течение ближайших дней (19-21 мая) неустойчивую погоду в стране будет обуславливать поле пониженного давления.

РБК-Украина также писало, когда в Киев официально пришло метеорологическое лето (май не только "подвинул" весну, но и установил новые жаркие рекорды).

