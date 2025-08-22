На Київ летить ворожий безпілотник, - Повітряні сили

У небі поблизу столиці помітили ворожий безпілотник, Повітряні сили ЗСУ залучили засоби для його збиття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Ворожий БпЛА курсом на Київ. Залучено засоби для його збиття. У разі оголошення тривоги - перебувайте в безпечних місцях", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Цікаво, що попри загрозу ворожих дронів, повітряну тривогу у Києві та області поки що не оголошували.