На Київ летить ворожий безпілотник, - Повітряні сили

П'ятниця 22 серпня 2025 11:23
На Київ летить ворожий безпілотник, - Повітряні сили Фото: на Київ летить ворожий безпілотник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У небі поблизу столиці помітили ворожий безпілотник, Повітряні сили ЗСУ залучили засоби для його збиття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Ворожий БпЛА курсом на Київ. Залучено засоби для його збиття. У разі оголошення тривоги - перебувайте в безпечних місцях", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Цікаво, що попри загрозу ворожих дронів, повітряну тривогу у Києві та області поки що не оголошували.

Обстріл України 22 серпня

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія сьогодні вночі, 22 серпня, атакувала Україну понад півсотнею "Шахедів" і дронів-імітаторів. ППО знищила більшість, але дев’ять безпілотників вдарили у чотирьох регіонах.

Запуски ворожих дронів здійснювалися з кількох напрямків:

  • Шаталово
  • Курськ
  • Міллерово
  • Приморсько-Ахтарськ
  • Гвардійське (в тимчасово окупованому Криму).

Атаку відбивали сили протиповітряної оборони: зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 22 серпня ворог вкотре атакував дронами Чугуївську громаду, що в Харківській області. Ціллю росіян стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

