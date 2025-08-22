ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На Киев летит вражеский беспилотник, - Воздушные силы

Пятница 22 августа 2025 11:23
UA EN RU
На Киев летит вражеский беспилотник, - Воздушные силы Фото: на Киев летит вражеский беспилотник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В небе вблизи столицы заметили вражеский беспилотник, Воздушные силы ВСУ привлекли средства для его сбивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Вражеский БпЛА курсом на Киев. Привлечены средства для его сбивания. В случае объявления тревоги - находитесь в безопасных местах", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Интересно, что несмотря на угрозу вражеских дронов, воздушную тревогу в Киеве и области пока не объявляли.

Обстрел Украины 22 августа

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия сегодня ночью, 22 августа, атаковала Украину более полусотней "Шахедов" и дронов-имитаторов. ПВО уничтожила большинство, но девять беспилотников ударили в четырех регионах.

Запуски вражеских дронов осуществлялись с нескольких направлений:

  • Шаталово
  • Курск
  • Миллерово
  • Приморско-Ахтарск
  • Гвардейское (во временно оккупированном Крыму).

Атаку отражали силы противовоздушной обороны: зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 22 августа враг в очередной раз атаковал дронами Чугуевскую общину, что в Харьковской области. Целью россиян стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Киев Дрони
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"