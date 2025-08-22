На Киев летит вражеский беспилотник, - Воздушные силы

В небе вблизи столицы заметили вражеский беспилотник, Воздушные силы ВСУ привлекли средства для его сбивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Вражеский БпЛА курсом на Киев. Привлечены средства для его сбивания. В случае объявления тревоги - находитесь в безопасных местах", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Интересно, что несмотря на угрозу вражеских дронов, воздушную тревогу в Киеве и области пока не объявляли.