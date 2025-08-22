ua en ru
Війська РФ вночі атакували Україну півсотнею дронів, є влучання

Україна, П'ятниця 22 серпня 2025 10:15
Війська РФ вночі атакували Україну півсотнею дронів, є влучання Фото: РФ вночі атакувала понад півсотнею дронів, є 9 влучань (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Росія атакувала Україну понад півсотнею "Шахедів" і дронів-імітаторів. ППО знищила більшість, але дев’ять безпілотників вдарили у чотирьох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 22 серпня російські війська здійснили масований удар дронами по Україні. З 22:30 21 серпня ворог запустив 55 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів різних моделей.

Українські захисники збили або подавили 46 ворожих безпілотників. Найбільше знищених дронів зафіксовано на півночі та сході країни.

Водночас дев’ять безпілотників влучили в об’єкти в чотирьох регіонах України. Інформація про наслідки та масштаби руйнувань уточнюється.

Війська РФ вночі атакували Україну півсотнею дронів, є влучання

Запуски ворожих дронів здійснювалися з кількох напрямків:

  • Шаталово
  • Курськ
  • Міллерово
  • Приморсько-Ахтарськ
  • Гвардійське (в тимчасово окупованому Криму).

Атаку відбивали сили протиповітряної оборони: зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 22 серпня ворог вкотре атакував дронами Чугуївську громаду, що в Харківській області. Мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ПАР розслідують вербування жінок для виробництва "Шахедів" на території Росії. Активність було зафіксовано в Південній Африці, яка входить до блоку БРІКС. Одним з основних рекрутерів виступає особлива економічна зона Алабуга в Татарстані, де виробляють військові дрони.

За даними дослідницьких організацій, зокрема Інституту науки і міжнародної безпеки (ISIS), жінок обманюють, відправляючи працювати на складання дронів-камікадзе "Шахед". Жінки вважаються більш надійними для такого виду праці

