Нічний обстріл Чугуєва: росіяни вдарили по непрацюючому цивільному підприємству
В ніч на 22 серпня ворог вкотре атакував дронами Чугуївську громаду, що в Харківській області. Було чути сильні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Чугуєва Галину Мінаєву.
"Сьогодні вночі Чугуївська громада знову опинилась під ударами ворожих безпілотників - усі ми чули їх зловісне завивання та жахливі звуки вибухів", - написала вона.
За її словами, цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство.
"Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила", - додала міський голова, закликавши жителів громади дослухатись до повітряної тривоги та дбати про безпеку.
Також вона додала фото з місця атаки, на якій видно пожежу.
Фото: мер Чугуїва показала наслідки атаки (t.me/GalinaMinaeva)
Обстріли Чугуєва
Зазначимо, що ворог регулярно атакує Харківську область дронами, ракетами та авіабомбами. Зокрема, російські окупанти неодноразово вже атакували Чугуїв.
Наприклад, близько двох тижнів тому, 10 серпня, росіяни масовано атакували Чугуївський район, внаслідок чого виникло п'ять пожеж. Також було інформація про удар по пожежу у дошкільному закладі і складській будівлі
Також ми писали, що черед атаку дронів 9 серпня, у Чугуївській громаді було пошкоджено будинок та двоє людей постраждали.