Нічний обстріл Чугуєва: росіяни вдарили по непрацюючому цивільному підприємству

В ніч на 22 серпня ворог вкотре атакував дронами Чугуївську громаду, що в Харківській області. Було чути сильні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Чугуєва Галину Мінаєву.

"Сьогодні вночі Чугуївська громада знову опинилась під ударами ворожих безпілотників - усі ми чули їх зловісне завивання та жахливі звуки вибухів", - написала вона.

За її словами, цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство.

"Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила", - додала міський голова, закликавши жителів громади дослухатись до повітряної тривоги та дбати про безпеку.

Також вона додала фото з місця атаки, на якій видно пожежу.

Фото: мер Чугуїва показала наслідки атаки (t.me/GalinaMinaeva)