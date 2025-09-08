UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

На Київ і область насувається небезпечна погода: що прогнозують синоптики

На Київ і область насуваються небезпечні метеорологічні явища (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попередили мешканців і гостей Києва та Київської області про небезпечні метеорологічні явища найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чого чекати від погоди в Київській області

Згідно з прогнозом УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища по території міста Київ та Київської області ймовірні:

  • впродовж найближчої години;
  • зі збереженням до кінця доби (понеділка, 8 вересня).

Йдеться про грозу.

"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти Українського гідрометеорологічного центру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Попередження від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують у регіоні на завтра

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на вівторок, 9 вересня, погода у Київській області та в місті Київ буде хмарною, з проясненнями.

Місцями - короткочасний дощ. Вдень - із грозою.

Вітер - східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • по області - 11-16°C;
  • у Києві - 13-15°C.

Тим часом вдень стовпчики термометрів піднімуться:

  • до 21-26°C - по області;
  • до 24-26°C - у Києві.

Прогноз погоди на 9 вересня у Київській області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди на 9 вересня по Україні

Погода по Україні в цілому впродовж доби, 9 вересня, очікується також хмарною, з проясненнями.

Місцями (в західних областях вдень - повсюди), короткочасні дощі, грози. У Карпатах подекуди - значний дощ.

Крім того, на Закарпатті та Прикарпаття вночі та вранці ймовірний туман.

Вітер - східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря при цьому:

  • вночі - 11-16°C (на півдні - до 19°C);
  • вдень - 21-26°C (у південних областях - до 29°C, на заході країни - 18-23°C).

Прогноз погоди на 9 вересня по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких містах України експерти зафіксували нещодавно 12 нових температурних рекордів за два дні.

Крім того, ми пояснювали, де і коли в Україні чекати дощів з грозами впродовж поточного робочого тижня.

Читайте також, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.

