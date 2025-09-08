На Киев и область надвигается опасная погода: что прогнозируют синоптики

Синоптики предупредили жителей и гостей Киева и Киевской области об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время.
Согласно прогнозу УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по территории города Киев и Киевской области вероятны:
Речь идет о грозе.
"I уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты Украинского гидрометеорологического центра.
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению:
Согласно прогнозу УкрГМЦ на вторник, 9 сентября, погода в Киевской области и в городе Киев будет облачной, с прояснениями.
Местами - кратковременный дождь. Днем - с грозой.
Ветер - восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Тем временем днем столбики термометров поднимутся:
Погода по Украине в целом в течение суток, 9 сентября, ожидается также облачной, с прояснениями.
Местами (в западных областях днем - повсеместно), кратковременные дожди, грозы. В Карпатах местами - значительный дождь.
Кроме того, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром вероятен туман.
Ветер - восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха при этом:
