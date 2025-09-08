RU

Общество Образование Деньги Изменения

На Киев и область надвигается опасная погода: что прогнозируют синоптики

На Киев и область надвигаются опасные метеорологические явления (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили жителей и гостей Киева и Киевской области об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Чего ждать от погоды в Киевской области

Согласно прогнозу УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по территории города Киев и Киевской области вероятны:

  • в течение ближайшего часа;
  • с сохранением до конца суток (понедельника, 8 сентября).

Речь идет о грозе.

"I уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты Украинского гидрометеорологического центра.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в регионе на завтра

Согласно прогнозу УкрГМЦ на вторник, 9 сентября, погода в Киевской области и в городе Киев будет облачной, с прояснениями.

Местами - кратковременный дождь. Днем - с грозой.

Ветер - восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • по области - 11-16°C;
  • в Киеве - 13-15°C.

Тем временем днем столбики термометров поднимутся:

  • до 21-26°C - по области;
  • до 24-26°C - в Киеве.

Прогноз погоды на 9 сентября в Киевской области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды на 9 сентября по Украине

Погода по Украине в целом в течение суток, 9 сентября, ожидается также облачной, с прояснениями.

Местами (в западных областях днем - повсеместно), кратковременные дожди, грозы. В Карпатах местами - значительный дождь.

Кроме того, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром вероятен туман.

Ветер - восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха при этом:

  • ночью - 11-16°C (на юге - до 19°C);
  • днем - 21-26°C (в южных областях - до 29°C, на западе страны - 18-23°C).

Прогноз погоды на 9 сентября по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких городах Украины эксперты зафиксировали недавно 12 новых температурных рекордов за два дня.

Кроме того, мы объясняли, где и когда в Украине ждать дождей с грозами в течение текущей рабочей недели.

Читайте также, почему (по словам синоптиков) в Украине - до сих пор лето и когда наступит метеорологическая осень.

