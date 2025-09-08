Вересень шаленіє: які міста України побили 12 температурних рекордів
Нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 12 нових температурних рекордів за два дні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
В яких містах зафіксували температурні рекорди
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж 4-5 вересня 2025 року денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.
Так, у четвер, 4 вересня, рекордні значення температури повітря вдень спостерігались у чотирьох містах України:
- в Луцьку - 31,5°C;
- в Івано-Франківську - 31,5°C;
- у Чернівцях - 30,9°C;
- у Вінниці - 29,2°C.
Наступного дня - в п'ятницю, 5 вересня - нові історичні рекордні значення температури зафіксували у восьми українських містах:
- в Івано-Франківську - 31,8°C;
- в Ужгороді - 31,6°C;
- в Луцьку - 31,1°C;
- в Тернополі - 30,9°C;
- у Чернівцях - 30,3°C;
- в Рівному - 30,0°C;
- у Львові - 29,4°C;
- у Вінниці - 29,3°C.
Температурні рекорди в Україні 4 і 5 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Якої погоди чекати українцям сьогодні, 8 вересня
Впродовж сьогоднішньої доби, 8 вересня, погоду в Україні експерти Укргідрометцентру прогнозують з мінливою хмарністю.
Вдень в Україні (крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей) місцями ймовірний короткочасний дощ, гроза.
Вітер - східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вдень - 21-26°C. На півдні та південному сході країни - дещо тепліше - 24-29°C.
Прогноз погоди від УкрГМЦ на понеділок, 8 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)
