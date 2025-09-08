ua en ru
Вересень шаленіє: які міста України побили 12 температурних рекордів

Понеділок 08 вересня 2025 12:34
Вересень шаленіє: які міста України побили 12 температурних рекордів У різних містах України зафіксували 12 нових температурних рекордів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 12 нових температурних рекордів за два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

В яких містах зафіксували температурні рекорди

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж 4-5 вересня 2025 року денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.

Так, у четвер, 4 вересня, рекордні значення температури повітря вдень спостерігались у чотирьох містах України:

  • в Луцьку - 31,5°C;
  • в Івано-Франківську - 31,5°C;
  • у Чернівцях - 30,9°C;
  • у Вінниці - 29,2°C.

Наступного дня - в п'ятницю, 5 вересня - нові історичні рекордні значення температури зафіксували у восьми українських містах:

  • в Івано-Франківську - 31,8°C;
  • в Ужгороді - 31,6°C;
  • в Луцьку - 31,1°C;
  • в Тернополі - 30,9°C;
  • у Чернівцях - 30,3°C;
  • в Рівному - 30,0°C;
  • у Львові - 29,4°C;
  • у Вінниці - 29,3°C.

Вересень шаленіє: які міста України побили 12 температурних рекордівТемпературні рекорди в Україні 4 і 5 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Якої погоди чекати українцям сьогодні, 8 вересня

Впродовж сьогоднішньої доби, 8 вересня, погоду в Україні експерти Укргідрометцентру прогнозують з мінливою хмарністю.

Вдень в Україні (крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей) місцями ймовірний короткочасний дощ, гроза.

Вітер - східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень - 21-26°C. На півдні та південному сході країни - дещо тепліше - 24-29°C.

Вересень шаленіє: які міста України побили 12 температурних рекордівПрогноз погоди від УкрГМЦ на понеділок, 8 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зараз відбувається з погодою в Україні, яким може бути вересень 2025 року й чи варто чекати заморозків.

Крім того, ми пояснювали, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.

Читайте також, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

