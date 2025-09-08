ua en ru
Осінь грає контрастами: де і коли в Україні чекати дощів з грозами

Понеділок 08 вересня 2025 13:22
UA EN RU
Осінь грає контрастами: де і коли в Україні чекати дощів з грозами Найближчими днями в Україні ймовірні локальні дощі та грози (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж найближчих кількох днів в Україні є передумови для дощів. При цьому температура повітря кардинально змінюватись не повинна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від погоди в Україні найближчим часом

"І сьогодні, і завтра по Україні ходитимуть дощі. Десь із грозами, десь самотні", - розповіла експерт і зауважила, що йдеться про локальні опади.

Тобто в цілому, за її словами, "передумови для дощів найближчі два дні в Україні є".

"З температурою повітря поки що не буду зазирати далеко наперед, лишень скажу, що якихось кардинальних змін не видно", - поділилась синоптик.

Діденко зауважила, що "коливання, звісно, будуть".

"Проте поки що градуси радуватимуть. Звісно, тих, хто більше любить тепло і не чекає заморозків", - додала вона.

На завтра - вівторок, 9 вересня - вона прогнозує українцям:

  • вночі +12+18°C;
  • впродовж дня +22+28°C.

"У Києві у вівторок є ймовірність дощу, швидше всього ввечері. А протягом дня 9-го вересня максимальна температура повітря становитиме близько +25 градусів", - уточнила фахівець.

У середу, 10 вересня, згідно з інформацією Діденко, дощі пройдуть на півдні.

Впродовж четверга (11 вересня) та п'ятниці (12 вересня) опади, за словами синоптика, очікуються в західних областях.

"Проте все ж у більшості областей України переважатиме суха тепла погода зі свіжими ночами та ранками", - наголосила експерт.

Осінь грає контрастами: де і коли в Україні чекати дощів з грозамиПрогноз погоди від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких містах України експерти зафіксували нещодавно 12 нових температурних рекордів за два дні.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути вересень 2025 року й чи варто чекати заморозків.

Читайте також, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.

