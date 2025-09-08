Осінь грає контрастами: де і коли в Україні чекати дощів з грозами
Впродовж найближчих кількох днів в Україні є передумови для дощів. При цьому температура повітря кардинально змінюватись не повинна.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Чого чекати від погоди в Україні найближчим часом
"І сьогодні, і завтра по Україні ходитимуть дощі. Десь із грозами, десь самотні", - розповіла експерт і зауважила, що йдеться про локальні опади.
Тобто в цілому, за її словами, "передумови для дощів найближчі два дні в Україні є".
"З температурою повітря поки що не буду зазирати далеко наперед, лишень скажу, що якихось кардинальних змін не видно", - поділилась синоптик.
Діденко зауважила, що "коливання, звісно, будуть".
"Проте поки що градуси радуватимуть. Звісно, тих, хто більше любить тепло і не чекає заморозків", - додала вона.
На завтра - вівторок, 9 вересня - вона прогнозує українцям:
- вночі +12+18°C;
- впродовж дня +22+28°C.
"У Києві у вівторок є ймовірність дощу, швидше всього ввечері. А протягом дня 9-го вересня максимальна температура повітря становитиме близько +25 градусів", - уточнила фахівець.
У середу, 10 вересня, згідно з інформацією Діденко, дощі пройдуть на півдні.
Впродовж четверга (11 вересня) та п'ятниці (12 вересня) опади, за словами синоптика, очікуються в західних областях.
"Проте все ж у більшості областей України переважатиме суха тепла погода зі свіжими ночами та ранками", - наголосила експерт.
Прогноз погоди від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
