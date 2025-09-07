Київ атакують "Шахеди": у місті знову пролунали потужні вибухи

У Києві вдруге за ніч пролунали потужні вибухи. Столицю масовано атакують російські ударні дрони "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи було чути на правому березі столиці о 03:10 ночі.
Військові повідомляли про рух ворожих дронів у Чернігівській області в напрямку Київської області.
Також ворожі безпілотники рухалися у Київській області в південно-західному напрямку.
Близько 03:00 моніторингові канали повідомили, що частина дронів, які прямували вбік Житомирської області, розвернулися на Київ.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Святошинському районі Києва загрілися автомобілі на парковці.
З ситуацією працюють вогнеборці.
Станом на 03:20 карта повітряних тривог України виглядала так:
В ніч на 7 вересня російські загарбники масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У переважній більшості областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Вперше вибухи пролунали в столиці напередодні близько 23:00.
Раніше ворог вдруге за добу атакував Запоріжжя та область. У місті було чути вибухи.