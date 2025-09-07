Київ атакують "Шахеди": у місті знову пролунали потужні вибухи

Вибухи було чути на правому березі столиці о 03:10 ночі.

Військові повідомляли про рух ворожих дронів у Чернігівській області в напрямку Київської області.

Також ворожі безпілотники рухалися у Київській області в південно-західному напрямку.

Близько 03:00 моніторингові канали повідомили, що частина дронів, які прямували вбік Житомирської області, розвернулися на Київ.

Оновлено 03:29

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Святошинському районі Києва загрілися автомобілі на парковці.

З ситуацією працюють вогнеборці.

Станом на 03:20 карта повітряних тривог України виглядала так: