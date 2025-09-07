UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Київ атакують "Шахеди": у місті знову пролунали потужні вибухи

Фото: у Києві знову пролунали вибухи на тлі атаки російських дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві вдруге за ніч пролунали потужні вибухи. Столицю масовано атакують російські ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи було чути на правому березі столиці о 03:10 ночі.

Військові повідомляли про рух ворожих дронів у Чернігівській області в напрямку Київської області.

Також ворожі безпілотники рухалися у Київській області в південно-західному напрямку.

Близько 03:00 моніторингові канали повідомили, що частина дронів, які прямували вбік Житомирської області, розвернулися на Київ.

Оновлено 03:29

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Святошинському районі Києва загрілися автомобілі на парковці.

З ситуацією працюють вогнеборці.

Станом на 03:20 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряна атака РФ

В ніч на 7 вересня російські загарбники масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У переважній більшості областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Вперше вибухи пролунали в столиці напередодні близько 23:00.

Раніше ворог вдруге за добу атакував Запоріжжя та область. У місті було чути вибухи.

Також вибухи на тлі атаки БпЛА було чути в Дніпрі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів