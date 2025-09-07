ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Дніпрі лунають вибухи на тлі атаки "Шахедів"

Дніпро, Неділя 07 вересня 2025 00:55
UA EN RU
У Дніпрі лунають вибухи на тлі атаки "Шахедів" Фото: росіяни атакують дронами-камікадзе Дніпро та Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Дніпрі чути звуки вибухів. Місто та Дніпропетровська область перебувають під атакою ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Повітряні сили ЗСУ.

Про вибухи повідомили кореспонденти видання з місця події.

О 00:44 військові повідомили про рух групи дронів у Дніпропетровській області курсом на північний-захід.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про рух безпілотників у напрямку Дніпра і Самару, Кам'янського та Софіївки, а також Кривого Рогу.

Ризик повітряних атак оголошено в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях.

Станом на 01:07 карта повітряних тривог України виглядала так:

У Дніпрі лунають вибухи на тлі атаки &quot;Шахедів&quot;Джерело: Карта повітряних тривог (https://t.me/alarmua)

Масована дронова атака

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня російські терористи запустили по Україні близько 140 ударних дронів "Шахед".

Повітряну тривогу оголошено у східних, північних, центральних та південних областях і на Волині.

Попередня масована атака на Дніпро сталася в ніч на п'ятницю, 5 вересня.

Ворожі безпілотники викликали пожежу та руйнування на одному з місцевих підприємств.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
Новини
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії