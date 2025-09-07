ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Запоріжжі та області пролунали вибухи: в чому причина

Запорізька область, Неділя 07 вересня 2025 02:24
UA EN RU
У Запоріжжі та області пролунали вибухи: в чому причина Фото: Запорізька область під масованою атакою дронів (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерій Савицький

У Запорізькій області та Запоріжжі було чути вибухи. Регіон масовано атакують російські дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та Повітряні сили ЗСУ.

"Ворожий БпЛА ударного типу в напрямку Шевченківського району міста Запоріжжя", - зазначив Федоров о 02:05.

Згодом він додав, що у Запорізькій області лунають вибухи через роботу української ППО.

Військові повідомили про рух групи дронів у Запорізькій області курсом на північ.

Станом на 02:22 карта повітряних тривог України виглядала так:

У Запоріжжі та області пролунали вибухи: в чому причина

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, ввечері у суботу, 6 вересня, військові агресора обстріляли ударними дронами Запоріжжя.

Внаслідок удару в місті були пошкоджені житлові будинки та зруйновано дитячий садок, виникли перебої в постачанні електроенергії та води.

За останніми даними, від обстрілу зазнали поранень 15 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
Новини
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії