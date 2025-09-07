У Запоріжжі та області пролунали вибухи: в чому причина

У Запорізькій області та Запоріжжі було чути вибухи. Регіон масовано атакують російські дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та Повітряні сили ЗСУ.

"Ворожий БпЛА ударного типу в напрямку Шевченківського району міста Запоріжжя", - зазначив Федоров о 02:05. Згодом він додав, що у Запорізькій області лунають вибухи через роботу української ППО. Військові повідомили про рух групи дронів у Запорізькій області курсом на північ. Станом на 02:22 карта повітряних тривог України виглядала так: