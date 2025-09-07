Киев атакуют Шахеды: в городе снова прогремели мощные взрывы

В Киеве второй раз за ночь прогремели мощные взрывы. Столицу массированно атакуют российские ударные дроны "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Воздушные силы ВСУ.
Взрывы были слышны на правом берегу столицы в 03:10 ночи.
Военные сообщали о движении вражеских дронов в Черниговской области в направлении Киевской области.
Также вражеские беспилотники двигались в Киевской области в юго-западном направлении.
Около 03:00 мониторинговые каналы сообщили, что часть дронов, которые направлялись в сторону Житомирской области, развернулись на Киев.
По состоянию на 03:20 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В ночь на 7 сентября российские захватчики массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В подавляющем большинстве областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Впервые взрывы прозвучали в столице накануне около 23:00.
Ранее враг второй раз за сутки атаковал Запорожье и область. В городе были слышны взрывы.
Также взрывы на фоне атаки БпЛА были слышны в Днепре.