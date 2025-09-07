Киев атакуют Шахеды: в городе снова прогремели мощные взрывы

Взрывы были слышны на правом берегу столицы в 03:10 ночи.

Военные сообщали о движении вражеских дронов в Черниговской области в направлении Киевской области.

Также вражеские беспилотники двигались в Киевской области в юго-западном направлении.

Около 03:00 мониторинговые каналы сообщили, что часть дронов, которые направлялись в сторону Житомирской области, развернулись на Киев.

По состоянию на 03:20 карта воздушных тревог Украины выглядела так: