Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Киев атакуют Шахеды: в городе снова прогремели мощные взрывы

Фото: в Киеве снова прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве второй раз за ночь прогремели мощные взрывы. Столицу массированно атакуют российские ударные дроны "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы были слышны на правом берегу столицы в 03:10 ночи.

Военные сообщали о движении вражеских дронов в Черниговской области в направлении Киевской области.

Также вражеские беспилотники двигались в Киевской области в юго-западном направлении.

Около 03:00 мониторинговые каналы сообщили, что часть дронов, которые направлялись в сторону Житомирской области, развернулись на Киев.

По состоянию на 03:20 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушная атака РФ

В ночь на 7 сентября российские захватчики массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В подавляющем большинстве областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Впервые взрывы прозвучали в столице накануне около 23:00.

Ранее враг второй раз за сутки атаковал Запорожье и область. В городе были слышны взрывы.

Также взрывы на фоне атаки БпЛА были слышны в Днепре.

