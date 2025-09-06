У Києві лунають вибухи. Працює ППО

Фото: у Києві працює протиповітряна оборона по ворожих дронах (Getty Images)

У Києві чути звуки вибухів. Протиповітряна оборона працює по російських ударних безпілотниках "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Віталія Кличка та КМВА.