Головна » Життя » Суспільство

Кияни оцінили комфорт життя у столиці вище, ніж у 2021 році, - опитування

16:20 29.05.2026 Пт
2 хв
Кияни несподівано високо оцінили життя у столиці зараз
aimg Ірина Глухова
Фото: кияни оцінили комфорт життя у столиці вище, ніж у 2021 році (Getty Images)
Більшість киян вважають столицю комфортною для життя, і цей показник виявився вищим, ніж до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування соцгрупи "Рейтинг" (Rating Group).

Згідно з результатами, 82% киян вважають місто комфортним для проживання. Для порівняння: у серпні 2021 року таких було лише 75%. Тобто навіть в умовах війни суб'єктивне відчуття комфорту у столиці зросло.

Водночас загальні настрої киян залишаються обережними. Так, 46% респондентів вважають, що справи в Україні загалом рухаються у неправильному напрямку. Протилежної думки дотримуються 32% опитаних, а ще 21% не змогли визначитися з відповіддю.

Соціологи також зафіксували зростання оптимізму серед жителів столиці. Якщо наприкінці 2025 року лише 24% киян вважали, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, то зараз такої думки дотримується вже майже третина опитаних.

Серед переваг життя у столиці респонденти найвище оцінили можливості для працевлаштування - у середньому на 7,8 бала з 10. Також високі оцінки отримали можливості для відпочинку та дозвілля (7,5 бала) і шанси досягти успіху (7 балів).

Натомість найнижче кияни оцінили можливість жити в безпеці - лише 4,4 бала. Також порівняно невисоку оцінку отримали умови для ведення бізнесу - 5,6 бала.

Варто додати, що опитування провели до Дня Києва 2026 року серед 1200 жителів столиці.

День Києва

День Києва не має фіксованої дати та традиційно відзначається в останню неділю травня. У 2026 році свято припадає на 31 травня. Святкові заходи та події у місті зазвичай тривають від 3 до 5 днів напередодні.

Вперше День Києва масштабно відсвяткували у 1982 році з нагоди 1500-річчя міста. А вже у 1987 році він отримав статус офіційного щорічного міського свята.

Крім того, з нагоди Дня Києва тисячі мешканців столиці отримають одноразову матеріальну допомогу. Грошові виплати передбачені для представників низки пільгових категорій. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

