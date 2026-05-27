Головна » Життя » Суспільство

Коли День Києва у 2026 році? У КМДА назвали дату та розповіли про традиції свята

14:42 27.05.2026 Ср
3 хв
Святкування Дня Києва традиційно триває кілька днів
Тетяна Веремєєва
Коли День Києва у 2026 році? У КМДА назвали дату та розповіли про традиції свята Фото: Коли відзначають День Києва у 2026 році? (Getty Images)
Уже наприкінці травня у столиці традиційно відзначатимуть День Києва. У 2026 році свято припадає на 31 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Головне:

  • Точна дата: У 2026 році День Києва офіційно відзначатимуть у неділю, 31 травня.
  • Тривалість урочистостей: Святкові заходи та події у місті зазвичай тривають від 3 до 5 днів напередодні.
  • Історія створення: Вперше свято з розмахом провели у 1982 році на честь 1500-річчя заснування міста, а офіційним щорічним міським святом воно стало у 1987 році.
  • Спортивні традиції: Невіддільною частиною святкових вихідних є благодійний "Пробіг під каштанами", велозмагання та спортивні турніри.
  • Культурна програма: Традиційно у ці дні на Співочому полі та в ботсадах тривають виставки квітів, на Андріївському узвозі проходять вернісажі, а на вулицях - концерти й вистави.

День Києва щороку святкують в останню неділю травня. Цьогоріч - 31 травня. Водночас святкові заходи у столиці зазвичай тривають кілька днів - від трьох до п’яти - напередодні самої дати.

Як з’явилося свято

Традиція святкування Дня Києва з’явилася відносно недавно.

Вперше масштабні урочистості провели у 1982 році, коли столиця святкувала своє 1500-річчя. Тоді святкові заходи організували в останні вихідні травня.

Свято настільки сподобалося киянам, що вже у 1987 році День Києва офіційно закріпили як міське свято. Ідею відзначати його саме в останню неділю травня запропонував журналіст В’ячеслав Лашук.

Які традиції пов’язані з Днем Києва

За роки існування свята у Києві сформувались власні традиції святкування. Зокрема, у ці дні у столиці зазвичай проводять:

  • спортивно-благодійний "Пробіг під каштанами";
  • міжнародні велозмагання;
  • фестивалі;
  • виставки квітів;
  • регати;
  • турніри з різних видів спорту;
  • концерти та театральні вистави.

Окремо однією з найвідоміших традицій стали вернісажі на Андріївському узвозі, які проводять ще з 1984 року. Також у ботанічних садах та на Співочому полі традиційно відкривають виставки весняних квітів.

Як відзначатимуть у 2026 році

РБК-Україна раніше розповідало, що до Дня Києва 30-31 травня у столиці проведуть серію безкоштовних екскурсій. Для киян і туристів підготували прогулянки Старим Києвом, Подолом, Михайлівським Золотоверхим та Флорівським монастирями. Учасникам обіцяють ексклюзивні маршрути, зокрема спуск у старовинний монастирський льох, підйом на закриту дзвіницю та розповіді про київських масонів і українське бароко.

Також мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня міста вручив державні нагороди, звання та подяки видатним киянам. Серед тих, хто отримав звання "Почесний громадянин міста Києва", - головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, письменниця Оксана Забужко, науковці, митці, медики та освітяни. Загалом нагороди отримали 40 мешканців столиці, а ще 12 освітянам вручили подяки міського голови.

