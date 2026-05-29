Киевляне оценили комфорт жизни в столице выше, чем в 2021 году, - опрос
Большинство киевлян считают столицу комфортной для жизни, и этот показатель оказался выше, чем до полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса соцгруппы "Рейтинг" (Rating Group).
Согласно результатам, 82% киевлян считают город комфортным для проживания. Для сравнения: в августе 2021 года таких было только 75%. То есть даже в условиях войны субъективное ощущение комфорта в столице выросло.
В то же время общие настроения киевлян остаются осторожными. Так, 46% респондентов считают, что дела в Украине в целом движутся в неправильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 32% опрошенных, а еще 21% не смогли определиться с ответом.
Социологи также зафиксировали рост оптимизма среди жителей столицы. Если в конце 2025 года только 24% киевлян считали, что события в стране развиваются в правильном направлении, то сейчас такого мнения придерживается уже почти треть опрошенных.
Среди преимуществ жизни в столице респонденты выше всего оценили возможности для трудоустройства - в среднем на 7,8 балла из 10. Также высокие оценки получили возможности для отдыха и досуга (7,5 балла) и шансы достичь успеха (7 баллов).
Зато ниже всего киевляне оценили возможность жить в безопасности - всего 4,4 балла. Также сравнительно невысокую оценку получили условия для ведения бизнеса - 5,6 балла.
Стоит добавить, что опрос провели ко Дню Киева 2026 года среди 1200 жителей столицы.
День Киева
День Киева не имеет фиксированной даты и традиционно отмечается в последнее воскресенье мая. В 2026 году праздник приходится на 31 мая. Праздничные мероприятия и события в городе обычно продолжаются от 3 до 5 дней накануне.
Впервые День Киева масштабно отпраздновали в 1982 году по случаю 1500-летия города. А уже в 1987 году он получил статус официального ежегодного городского праздника.
Кроме того, по случаю Дня Киева тысячи жителей столицы получат единовременную материальную помощь. Денежные выплаты предусмотрены для представителей ряда льготных категорий.