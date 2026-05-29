Киевляне оценили комфорт жизни в столице выше, чем в 2021 году, - опрос

Большинство киевлян считают столицу комфортной для жизни, и этот показатель оказался выше, чем до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса соцгруппы "Рейтинг" (Rating Group).

Согласно результатам, 82% киевлян считают город комфортным для проживания. Для сравнения: в августе 2021 года таких было только 75%. То есть даже в условиях войны субъективное ощущение комфорта в столице выросло.

В то же время общие настроения киевлян остаются осторожными. Так, 46% респондентов считают, что дела в Украине в целом движутся в неправильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 32% опрошенных, а еще 21% не смогли определиться с ответом.

Социологи также зафиксировали рост оптимизма среди жителей столицы. Если в конце 2025 года только 24% киевлян считали, что события в стране развиваются в правильном направлении, то сейчас такого мнения придерживается уже почти треть опрошенных.

Среди преимуществ жизни в столице респонденты выше всего оценили возможности для трудоустройства - в среднем на 7,8 балла из 10. Также высокие оценки получили возможности для отдыха и досуга (7,5 балла) и шансы достичь успеха (7 баллов).

Зато ниже всего киевляне оценили возможность жить в безопасности - всего 4,4 балла. Также сравнительно невысокую оценку получили условия для ведения бизнеса - 5,6 балла.

Стоит добавить, что опрос провели ко Дню Киева 2026 года среди 1200 жителей столицы.