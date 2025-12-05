ua en ru
Киянам показали графіки відключення світла на 6 грудня

Київ, П'ятниця 05 грудня 2025 19:39
UA EN RU
Киянам показали графіки відключення світла на 6 грудня Фото: в Києві 6 грудня триватимуть відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У суботу, 6 грудня, в Києві продовжать відключати світло за графіками. Протягом доби його вимикатимуть максимум на 3,5 години за раз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 14:00 до 18:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 14:00 до 18:30;
  • 2.1 черга - світла не буде з 14:00 до 18:30;
  • 2.2 черга - світла не буде з 14:00 до 18:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 09:00 до 10:30 та з 18:30 до 21:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 09:00 до 10:30 та з 18:30 до 21:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 18:30 до 20:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 09:00 до 10:30 та з 18:30 до 22:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 23:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:00.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 6 грудня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Графіки відключень світла - вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах. Міненерго повідомило, що у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

Нагадаємо, окупанти намагаються залишити без світла Київ та область. Так, ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.

В ніч на 5 грудня росіяни атакували енергетику у кількох регіонах, у чотирьох областях зафіксовані знеструмлення. Зокрема, зафіксовані влучання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Крім того, майже 90% абонентів Чернігівської області залишились без світла через системну аварію. Наразі тривають ремонтні роботи.

