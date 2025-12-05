Киянам показали графіки відключення світла на 6 грудня
У суботу, 6 грудня, в Києві продовжать відключати світло за графіками. Протягом доби його вимикатимуть максимум на 3,5 години за раз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 14:00 до 18:30;
- 1.2 черга - світла не буде з 14:00 до 18:30;
- 2.1 черга - світла не буде з 14:00 до 18:30;
- 2.2 черга - світла не буде з 14:00 до 18:30;
- 3.1 черга - світла не буде з 09:00 до 10:30 та з 18:30 до 21:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 09:00 до 10:30 та з 18:30 до 21:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 18:30 до 20:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 09:00 до 10:30 та з 18:30 до 22:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 23:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:00.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 6 грудня (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Графіки відключень світла - вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах. Міненерго повідомило, що у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.
Нагадаємо, окупанти намагаються залишити без світла Київ та область. Так, ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.
В ніч на 5 грудня росіяни атакували енергетику у кількох регіонах, у чотирьох областях зафіксовані знеструмлення. Зокрема, зафіксовані влучання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
Крім того, майже 90% абонентів Чернігівської області залишились без світла через системну аварію. Наразі тривають ремонтні роботи.