Киянам показали графіки відключення світла на 6 грудня

У суботу, 6 грудня, в Києві продовжать відключати світло за графіками. Протягом доби його вимикатимуть максимум на 3,5 години за раз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Відключення світла в Україні

Графіки відключень світла - вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах. Міненерго повідомило, що у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

Нагадаємо, окупанти намагаються залишити без світла Київ та область. Так, ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.

В ніч на 5 грудня росіяни атакували енергетику у кількох регіонах, у чотирьох областях зафіксовані знеструмлення. Зокрема, зафіксовані влучання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Крім того, майже 90% абонентів Чернігівської області залишились без світла через системну аварію. Наразі тривають ремонтні роботи.