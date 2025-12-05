Киевлянам показали графики отключения света на 6 декабря

В субботу, 6 декабря, в Киеве продолжат отключать свет по графикам. В течение суток его будут выключать максимум на 3,5 часа за раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отключения света в Украине

Графики отключений света - вынужденная мера, которая применяется после ударов РФ по украинским энергетическим объектам. Минэнерго сообщило, что в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

Напомним, оккупанты пытаются оставить без света Киев и область. Так, враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.

В ночь на 5 декабря россияне атаковали энергетику в нескольких регионах, в четырех областях зафиксированы обесточивания. В частности, зафиксированы попадания в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Кроме того, почти 90% абонентов Черниговской области остались без света из-за системной аварии. Сейчас продолжаются ремонтные работы.