Якщо немає зв'язку. Як у Києві викликати "швидку": список номерів

У Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги. Її можна використати у разі відсутності перебоїв зі зв'язком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Крім того, можна:

"Для абонентів «Київстар» існує можливість виклику «швидкої» смс-повідомленням на номер 10003. Вкажіть інформацію щодо причини виклику, повну адресу (номер будинку, під’їзду, квартири та поверх), контактний телефон, ПІБ та вік хворого", - додає КМДА.

При наявності інтернету, можна написати на скриньку ssmp_@ukr.net. В листі вкажіть причину звернення, повну адресу, контактний телефон, а також ПІБ й вік хворого.

Також можна зателефонувати на номери місцевих пунктів базування бригад ЕМД КНП"Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва":

В першу чергу необхідно спробувати набрати 103 ще декілька разів. Якщо телефон й надалі недоступний, можна спробувати скористатися резервними номерами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві тим часом розгорнули понад 400 пунктів обігріву. На всіх локаціях є світло, також частина їх з інтернетом.

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