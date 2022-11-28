Якщо немає зв'язку. Як у Києві викликати "швидку": список номерів
У Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги. Її можна використати у разі відсутності перебоїв зі зв'язком.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
В першу чергу необхідно спробувати набрати 103 ще декілька разів. Якщо телефон й надалі недоступний, можна спробувати скористатися резервними номерами.
Мобільні номери:
- 0672481446;
- 0672481439;
- 0672481438;
- 0672481436;
- 0672481437;
- 0672481435;
- 0672481434;
- 0672481403;
- 0674116176.
Стаціонарні номери:
- 235-71-30;
- 235-80-54;
- 235-80-58;
- 235-80-59;
- 234-71-28;
- 234-01-75;
- 235-80-24;
- 235-42-53;
- 235-80-56;
- 234-75-43;
- 234-72-94.
Також можна зателефонувати на номери місцевих пунктів базування бригад ЕМД КНП"Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва":
- 235-30-57;
- 536-19-11;
- 258-31-90;
- 400-61-12;
- 280-22-49;
- 433-97-47;
- 518-26-88;
- 245-88-15;
- 245-88-16;
- 456-44-77;
- 515-26-07;
- 546-18-76;
- 573-82-83;
- 485-11-18.
При наявності інтернету, можна написати на скриньку ssmp_@ukr.net. В листі вкажіть причину звернення, повну адресу, контактний телефон, а також ПІБ й вік хворого.
"Для абонентів «Київстар» існує можливість виклику «швидкої» смс-повідомленням на номер 10003. Вкажіть інформацію щодо причини виклику, повну адресу (номер будинку, під’їзду, квартири та поверх), контактний телефон, ПІБ та вік хворого", - додає КМДА.
Крім того, можна:
- звернутися до пункту базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів обігріву;
- зупинити автомобіль швидкої, поліції, рятувальників і попросити про допомогу або самостійно звернутися до лікарні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві тим часом розгорнули понад 400 пунктів обігріву. На всіх локаціях є світло, також частина їх з інтернетом.
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