Киевлянам обещают выключать свет не более, чем на четыре часа

Энергетики обещают прилагать все усилия, чтобы отключение электроэнергии в Киеве длилось не более 4 часов для каждой группы потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

ДТЭК сообщает, что в столице применяются стабилизационные отключения света по графику.

При этом по данным Yasno в Киеве до сих пор продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

Напомним, ранее электричества сообщали, что будут пытаться подавать свет в Киеве хотя бы по 2-3 часа дважды в день.

Между тем киевлянам рассказали, как вызвать скорую помощь при перебоях со связью.

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