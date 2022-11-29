ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киевлянам обещают выключать свет не более, чем на четыре часа

Новина українською →
Киев, Вторник 29 ноября 2022 09:37
Киевлянам обещают выключать свет не более, чем на четыре часа Фото: киевлянам обещают выключать свет не более четырех часов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Энергетики обещают прилагать все усилия, чтобы отключение электроэнергии в Киеве длилось не более 4 часов для каждой группы потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

ДТЭК сообщает, что в столице применяются стабилизационные отключения света по графику.

При этом по данным Yasno в Киеве до сих пор продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

Напомним, ранее электричества сообщали, что будут пытаться подавать свет в Киеве хотя бы по 2-3 часа дважды в день.

Между тем киевлянам рассказали, как вызвать скорую помощь при перебоях со связью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев відключеня світла Электроэнергия
NEWS
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России