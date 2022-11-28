Двічі на день по 2-3 години. Як даватимуть світло у Києві
Наразі у Києві тривають аварійні відключення електроенергії. При цьому електрики намагатимуться подавати світло принаймні по 2-3 години двічі на день
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.
За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві потрібно знизити 60% потужності споживання.
При цьому забезпечення електроенергії критичної інфраструктури - лікарень, насосних та теплових пунктів потребує 58% світла, яке лишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.
"Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію - повернемося до відключення за графіками", - говориться у повідомленні.
Киян просять максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему України.
Нагадаємо, сьогодні в режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів у Києві.
Раніше енергетики повідомляли, що з 26 листопада світло у Києві вмикатимуть таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного жителя складала не більше 5 годин.
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