Двічі на день по 2-3 години. Як даватимуть світло у Києві

Наразі у Києві тривають аварійні відключення електроенергії. При цьому електрики намагатимуться подавати світло принаймні по 2-3 години двічі на день

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві потрібно знизити 60% потужності споживання.

При цьому забезпечення електроенергії критичної інфраструктури - лікарень, насосних та теплових пунктів потребує 58% світла, яке лишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.

"Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію - повернемося до відключення за графіками", - говориться у повідомленні.

Киян просять максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему України.