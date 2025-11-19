Для киян оновили графіки відключень світла на 19 листопада

У Києві сьогодні, 19 листопада, для побутових споживачів діятимуть оновлені графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

Як зазначили в компанії, для столиці діятимуть такі графіки:

Відключення світла 19 листопада

Варто зауважити, що сьогодні, 19 листопада, в Україні для побутових споживачів діють графіки відключень світла обсягом від 1 до 4 черг.

Найжорсткіші обмеження діють у вечірній період.

При цьому в ніч на 19 листопада російські окупанти вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України.

За даними Міністерства енергетики, росіяни атакували енергооб'єкти в семи областях. На цьому тлі в окремих регіонах запроваджували аварійні відключення світла.

Також у Дніпропетровській області окупанти вдарили по ремонтній бригаді.