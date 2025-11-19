Для киян оновили графіки відключень світла на 19 листопада
Ілюстративне фото: в Україні 19 листопада відключають світло за графіками (Getty Images)
У Києві сьогодні, 19 листопада, для побутових споживачів діятимуть оновлені графіки відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Як зазначили в компанії, для столиці діятимуть такі графіки:
- черга 1.1 - без світла з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
- черга 1.2 - без світла з 13:00 до 18:30 та з 23:30 до 24:00;
- черга 2.1 - без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 і з 23:30 до 24:00;
- черга 2.2 - без світла з з 02:30 до 06:30 і з 13:00 до 17:00;
- черга 3.1 - без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
- черга 3.2 - без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
- черга 4.1 - без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
- черга 4.2 - без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
- черга 5.1 - без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30, з 16:00 до 17:00 і з 20:00 до 21:30;
- черга 5.2 - без світла з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
- черга 6.1 - без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 і з 20:00 до 24:00;
- черга 6.2 - без світла з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.
Відключення світла 19 листопада
Варто зауважити, що сьогодні, 19 листопада, в Україні для побутових споживачів діють графіки відключень світла обсягом від 1 до 4 черг.
Найжорсткіші обмеження діють у вечірній період.
При цьому в ніч на 19 листопада російські окупанти вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України.
За даними Міністерства енергетики, росіяни атакували енергооб'єкти в семи областях. На цьому тлі в окремих регіонах запроваджували аварійні відключення світла.
Також у Дніпропетровській області окупанти вдарили по ремонтній бригаді.