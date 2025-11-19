ua en ru
Для киян оновили графіки відключень світла на 19 листопада

Київ, Середа 19 листопада 2025 16:34
UA EN RU
Для киян оновили графіки відключень світла на 19 листопада Ілюстративне фото: в Україні 19 листопада відключають світло за графіками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 19 листопада, для побутових споживачів діятимуть оновлені графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили в компанії, для столиці діятимуть такі графіки:

  • черга 1.1 - без світла з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • черга 1.2 - без світла з 13:00 до 18:30 та з 23:30 до 24:00;
  • черга 2.1 - без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 і з 23:30 до 24:00;
  • черга 2.2 - без світла з з 02:30 до 06:30 і з 13:00 до 17:00;
  • черга 3.1 - без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • черга 3.2 - без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • черга 4.1 - без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • черга 4.2 - без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • черга 5.1 - без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30, з 16:00 до 17:00 і з 20:00 до 21:30;
  • черга 5.2 - без світла з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • черга 6.1 - без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 і з 20:00 до 24:00;
  • черга 6.2 - без світла з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.

Відключення світла 19 листопада

Варто зауважити, що сьогодні, 19 листопада, в Україні для побутових споживачів діють графіки відключень світла обсягом від 1 до 4 черг.

Найжорсткіші обмеження діють у вечірній період.

При цьому в ніч на 19 листопада російські окупанти вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України.

За даними Міністерства енергетики, росіяни атакували енергооб'єкти в семи областях. На цьому тлі в окремих регіонах запроваджували аварійні відключення світла.

Також у Дніпропетровській області окупанти вдарили по ремонтній бригаді.

ДТЕК Київ Графіки відключення світла Електроенергія
