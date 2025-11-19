Для киевлян обновили графики отключений света на 19 ноября
В Киеве сегодня, 19 ноября, для бытовых потребителей будут действовать обновленные графики отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Как отметили в компании, для столицы будут действовать такие графики:
- очередь 1.1 - без света с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
- очередь 1.2 - без света с 13:00 до 18:30 и с 23:30 до 24:00;
- очередь 2.1 - без света с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
- очередь 2.2 - без света с с 02:30 до 06:30 и с 13:00 до 17:00;
- очередь 3.1 - без света с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- очередь 3.2 - без света с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- очередь 4.1 - без света с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- очередь 4.2 - без света с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- очередь 5.1 - без света с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30, с 16:00 до 17:00 и с 20:00 до 21:30;
- очередь 5.2 - без света с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
- очередь 6.1 - без света с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
- очередь 6.2 - без света с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00.
Отключения света 19 ноября
Стоит заметить, что сегодня, 19 ноября, в Украине для бытовых потребителей действуют графики отключений света объемом от 1 до 4 очередей.
Самые жесткие ограничения действуют в вечерний период.
При этом в ночь на 19 ноября российские оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины.
По данным Министерства энергетики, россияне атаковали энергообъекты в семи областях. На этом фоне в отдельных регионах вводили аварийные отключения света.
Также в Днепропетровской области оккупанты ударили по ремонтной бригаде.