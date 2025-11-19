Для киевлян обновили графики отключений света на 19 ноября

В Киеве сегодня, 19 ноября, для бытовых потребителей будут действовать обновленные графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

Как отметили в компании, для столицы будут действовать такие графики:

Отключения света 19 ноября

Стоит заметить, что сегодня, 19 ноября, в Украине для бытовых потребителей действуют графики отключений света объемом от 1 до 4 очередей.

Самые жесткие ограничения действуют в вечерний период.

При этом в ночь на 19 ноября российские оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины.

По данным Министерства энергетики, россияне атаковали энергообъекты в семи областях. На этом фоне в отдельных регионах вводили аварийные отключения света.

Также в Днепропетровской области оккупанты ударили по ремонтной бригаде.