ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Для киевлян обновили графики отключений света на 19 ноября

Киев, Среда 19 ноября 2025 16:34
UA EN RU
Для киевлян обновили графики отключений света на 19 ноября Иллюстративное фото: в Украине 19 ноября отключают свет по графикам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 19 ноября, для бытовых потребителей будут действовать обновленные графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, для столицы будут действовать такие графики:

  • очередь 1.1 - без света с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • очередь 1.2 - без света с 13:00 до 18:30 и с 23:30 до 24:00;
  • очередь 2.1 - без света с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • очередь 2.2 - без света с с 02:30 до 06:30 и с 13:00 до 17:00;
  • очередь 3.1 - без света с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • очередь 3.2 - без света с 07:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • очередь 4.1 - без света с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • очередь 4.2 - без света с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • очередь 5.1 - без света с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30, с 16:00 до 17:00 и с 20:00 до 21:30;
  • очередь 5.2 - без света с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • очередь 6.1 - без света с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • очередь 6.2 - без света с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00.

Отключения света 19 ноября

Стоит заметить, что сегодня, 19 ноября, в Украине для бытовых потребителей действуют графики отключений света объемом от 1 до 4 очередей.

Самые жесткие ограничения действуют в вечерний период.

При этом в ночь на 19 ноября российские оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины.

По данным Министерства энергетики, россияне атаковали энергообъекты в семи областях. На этом фоне в отдельных регионах вводили аварийные отключения света.

Также в Днепропетровской области оккупанты ударили по ремонтной бригаде.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского