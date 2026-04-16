Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій

Одним з епіцентрів руйнувань стало відділення "Укрпошти".

Вибухова хвиля повністю знищила панорамне скління першого поверху будівлі. Крізь понівечені віконні рами перекинуті меблі.

На фасаді будівлі, поруч із вивіскою "Укрпошта", видно пошкодження і на верхніх поверхах, де вибиті вікна. Скло та уламки будівельних матеріалів вкрили тротуар і проїжджу частину.

Прямо перед входом у відділення стоїть позашляховик Mitsubishi Outlander. Його задня частина сильно понівечена: вибито скло, деформовано кузов та багажник.

Вибухова хвиля була такої сили, що автомобіль отримав значні пошкодження, просто знаходячись поруч.

На проїжджій частині лежать уламки скла та інші наслідки вибуху.

Житловий сектор району постраждав чи не найбільше. На фотографіях зафіксовано пошкодження багатоповерхівок.

Фасади будинків посічені уламками, у багатьох квартирах вибиті вікна та балконні рами. На деяких поверхах вибухова хвиля вирвала конструкції балконів.

На землі лежать усіяні скла, меблів та інших речей, які вилетіли з квартир. Частина території огороджена обмежувальною стрічкою.

Кореспонденту РБК-Україна вдалося потрапити всередину однієї з пошкоджених квартир. Картина жахлива: кімната перетворена на руїни. Замість вікна - величезний отвір, крізь який видно вулицю та сусідні будинки.

На підлозі - купи скла, уламків меблів, побутової техніки та особистих речей мешканців. Вибухова хвиля перекинула шафи, пошкодила техніку.

У Подільському районі також пошкоджено будівлю готелю "Ambassador Plaza". На фото видно пошкодження фасаду та вибиті вікна на верхніх поверхах.

Також постраждали автомобілі, які були припарковані поруч.

На місці події продовжують працювати рятувальники, які допомагають мешканцям та розчищають територію від уламків.

Поруч із житловими будинками розгорнуто мобільний штаб для надання допомоги. Мешканці пошкоджених будинків перебувають у стані шоку.