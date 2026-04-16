Залпи балістики, пожежі та загибла дитина: що відомо про наслідки обстрілу Києва

03:43 16.04.2026 Чт
Спершу стало відомо про пошкодження та постраждалих в Подільському, Оболонському та Шевченковському районах
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівники ДСНС ліквідують наслідки атаки РФ (ДСНС України)

Ворог атакував вночі Київ балістикою - відомо про пожежі в житлових будинках, постраждалих, серед яких медики, та попередньо - загиблу 12-річну дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи голови МВА Києва Тимура Ткаченка та мера Віталія Кличка.

Про швидкісні цілі на столицю стало відомо після першої ночі, після чого в місті неодноразово прогриміли вибухи. Відомо про пошкодження, пожежі та постраждалих одразу в кількох районах.

Шевченківський район

Близько третьої ночі в Шевченківський район виїхала бригада швидкої допомоги. Поки більше інформації не надходило.

Подільский район

Відомо про пошкодження - внаслідок атаки РФ сталася пожежа в житловому будинку на першому поверсі. Також у Подільському районі уламки ракети влучили в шостий поверх 16-поверхового будинку, там пожежі немає.

Ще було зафіксовано влучання в нежитлову будівлю і падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них - пожежа.

За попередньою інформацією, загинула 12-річна дитина, декілька людей постраждали. Наразі медики надають допомогу пораненим.

Оболонський район

В Оболонському районі велика пожежа в нежитловій забудові на місці падіння уламків ракети. Палають також автівки. Відомо про четверо поранених медиків, які виїхали на виклик.

Загалом у столиці станом на 3:30 відомо про 7 постраждалих

Оновлено о 3:49

В столиці уже відомо про 10 поранених внаслідок атаки РФ, повідомлення до медиків продовжують надходити.

У Подільскому районі рятувальники витягнули з-під завалів матір та дитину. Наразі з ними працюють лікарі.

Оновлено о 4:06

Кількість постраждалих у столиці зросла до 13 осіб

Оновлено о 4:15

За інформацією Кличка, внаслідок атаки ворога на столицю загинули двоє людей - 12-річний хлопчик та 35-річна жінка.

Постраждали 10 мешканців міста. Медики госпіталізували 6 постраждалих. Іншим - надали допомогу на місці та амбулаторно. Бригади продовжують працювати на місцях викликів.

Нагадаємо, у Києві після другої ночі 16 квітня пролунали вибухи - місто атакували балістичні ракети РФ.

Ще протягом доби РФ атакувала Дніпро та Харків. Більше про обстріли України з вечора 15 квітня читайте у матеріалі РБК-Україна.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи