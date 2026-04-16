Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий

Одним из эпицентров разрушений стало отделение "Укрпочты".

Взрывная волна полностью уничтожила панорамное остекление первого этажа здания. Сквозь изуродованные оконные рамы разбросана мебель.

На фасаде здания, рядом с вывеской "Укрпочта", видны повреждения и на верхних этажах, где выбиты окна. Стекло и обломки строительных материалов покрыли тротуар и проезжую часть.

Прямо перед входом в отделение стоит внедорожник Mitsubishi Outlander. Его задняя часть сильно изуродована: выбиты стекла, деформирован кузов и багажник.

Взрывная волна была такой силы, что автомобиль получил значительные повреждения, просто находясь рядом.

На проезжей части лежат осколки стекла и другие последствия взрыва.

Жилой сектор района пострадал больше всего. На фотографиях зафиксированы повреждения многоэтажек.

Фасады домов посечены обломками, во многих квартирах выбиты окна и балконные рамы. На некоторых этажах взрывная волна вырвала конструкции балконов.

На земле лежат усеянные стекла, мебель и другие вещи, которые вылетели из квартир. Часть территории ограждена ограничительной лентой.

Корреспонденту РБК-Украина удалось попасть внутрь одной из поврежденных квартир. Картина ужасающая: комната превращена в руины. Вместо окна - огромный проем, сквозь который видно улицу и соседние дома.

На полу - кучи стекла, обломков мебели, бытовой техники и личных вещей жильцов. Взрывная волна опрокинула шкафы, повредила технику.

В Подольском районе также повреждено здание гостиницы "Ambassador Plaza". На фото видно повреждение фасада и выбитые окна на верхних этажах.

Также пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, которые помогают жителям и расчищают территорию от обломков.

Рядом с жилыми домами развернут мобильный штаб для оказания помощи. Жители поврежденных домов находятся в состоянии шока.