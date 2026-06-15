Який вигляд має Києво-Печерська лавра після атаки: фото ззовні та всередині (репортаж)

Вид ззовні: обгорілий дах

Ранок біля Лаври розпочався з запаху гару та важким димом, який досі розтягнувся до неба. Перше, що кидається в очі ще на підходах - чорна, понівечена вогнем верхівка Успенського собору.

Російський "Шахед" влучив прямісінько в центр даху приблизно о пів на другу ночі. Спалахнула масштабна пожежа, яка миттєво охопила 800 квадратних метрів. Вогонь пішов по верхніх ярусах склепіння.

Фото: пошкодження даху Успенського собору після гасіння пожежі (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Гендиректор Києво-Печерської лаври Максим Остапенко пояснює: розрахунок ворога був підступним і жорстоким.

Окупанти мітили так, щоб дерев'яні конструкції купола повністю вигоріли, і весь дах завалився всередину храму, поховавши під собою унікальний інтер'єр.

Фото: "Шахед" понівечив Успенський собор Києво-Печерської лаври (t.me/V_Zelenskiy_official)

Ба більше, балки собору були оброблені вогнетривкими сумішами, тому є підозра, що дрон ніс особливий заряд із запалювальною сумішшю, аби максимально посилити полум'я.

Фото: рятувальники вже ліквідували пожежу в Лаврі (РБК-Україна)

Лише завдяки роботі вогнеборців, які працювали під загрозою нових вибухів, собор вдалося врятувати від повної руйнації.

І загроза була реальною: коли надзвичайники приборкували вогонь у Лаврі, росіяни цинічно вдарили вдруге.

Фото: "Мистецький арсенал" охопила площа 1000 кв. м, її вже загасили (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Під другий удар потрапила 300-річна Башта Кушника та будівля "Мистецького арсеналу".

Вежа Івана Кушника (також Вежа Іоанна Кущника) - це історична оборонна кам'яна вежа XVII-XVIII століть, яка є частиною архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври.

Фото: пошкодження будівлі "Мистецького арсеналу" (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Президент України вже підтвердив, що 2 російські дрони цілеспрямовано атакували частину Києва, де розташовані лавра та "Мистецький арсенал".

Вид зсередини та порятунок реліквій

Заходимо всередину Успенського собору. Тут стоїть запах гару, а під ногами - вода від гасіння пожежі та місцями дрібні шматки скла.

Фото: всередині Успенського собору наслідки удару не менш помітні. На підлозі можна побачити уламки скла (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Наразі є надзвичайно сильні пошкодження верхівки собору. Є загроза тій частині, яка знаходиться нижче, тобто це розписи, фрески, іконостас.

Оцінити точні збитки для внутрішнього оздоблення експерти зможуть лише після аналізу стану тримальних конструкцій.

Фото: Успенський собор тепер потрібно очистити від води, уламків і забруднень (t.V_Zelenskiy_official)

Проте справжнім дивом і результатом надзвичайної згуртованості став порятунок святинь. Як тільки спалахнув вогонь, працівники заповідника разом із поліцією та монахами Лаври кинулися рятувати унікальні експонати.

З вогню винесли всю виставку, присвячену Воскресінню Христовому.

Також вдалося вчасно евакуювати одну з найвидатніших та найцінніших святинь Києво-Печерської лаври - срібну раку святого Стефана, яка є унікальною пам'яткою XVIII століття. Наразі всі ці реліквії у безпеці.

Фото: Києво-Печерська лавра після атаки щонайменше тиждень буде зачинена для відвідувань (Getty Images)

"Світове варварство, яке не має виправдання"

Загалом під час нічного обстрілу росіян постраждало більш як 5 об'єктів національної спадщини і декілька об'єктів місцевого значення. Зауважимо, що Києво-Печерська Лавра - це об'єкт, який знаходиться під всесвітнім захистом і належить до всесвітньої культурної спадщини.

Цей удар обурив увесь цивілізований світ. Місце атаки разом із міністрами уряду сьогодні відвідав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ці удари були абсолютно цілеспрямованими і матимуть відповідь.

Фото: Зеленський назвав атаку РФ "одним з найбільших російських злочинів проти християнської культури" (t.me/V_Zelenskiy_official)

Своєю чергою настоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній назвав удар "черговим російським злочином проти людяності". Він наголосив, що РФ абсолютно байдуже на будь-які святині, в тому числі ті, які вони називають "належними руському міру".

Святиню відновлять

Попри серйозні пошкодження, Успенський собор буде відновлено. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, завдяки професійним діям рятувальників вдалося не допустити повного знищення святині. Свириденко наголосила, що росіяни намагалися знищити Лавру вдруге - так само, як це сталося у 1941 році, однак цього разу відбудовувати собор з фундаменту не доведеться.

Уряд уже готує рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації пошкодженого даху та подальших відновлювальних робіт.

Крім того, Україна очікує реакції міжнародних організацій на черговий удар по об'єкту всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. До роботи із залучення міжнародної підтримки також планують активніше долучити Український фонд культурної спадщини.

Як зазначила прем'єр, допомогу у відновленні святині вже готові надати представники українського бізнесу та меценати, які зранку почали звертатися з відповідними пропозиціями.