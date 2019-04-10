КИУ зафиксировал подозрительные взносы в отчетах 11 кандидатов

Комитет избирателей Украины при анализе промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента на выборах 2019 обнаружил 272 подозрительных денежных взноса, сделанных гражданами в избирательные фонды 11 кандидатов. Об этом комитет сообщает в своем Facebook.

В частности, денежные взносы были сделаны на одинаковую сумму - от 145 до 149 тысяч гривен.

"В совокупности таким образом граждане внесли кандидатам более 39 млн грн. Такие подозрительные взносы были сделаны в пользу одиннадцати кандидатов в президенты: Анатолия Гриценко, Юрия Бойко, Романа Кошулинского, Евгения Мураева, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Александра Вилкула, Ольги Богомолец, Владимира Зеленского, Сергея Таруты, Виктора Кривенко", - отмечается в сообщении.

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Указано, что всего таких взносов поступило в избирательные фонды Гриценко (97 перечислений) и Бойко - 83 раза на одинаковую сумму - 145-149 тысяч гривен.

Кроме того, Кошулинский получил от граждан 32 подозрительных денежных взноса размером 145-149 тысяч гривен, Скоцик – 15, Мураев – 11, Наливайченко - 9, Вилкул - 8, Богомолец - 7, Зеленский - 4, Тарута - 4, Кривенко - 2.

В КИУ объяснили, что суммы взносов по 145-149 тысяч гривен не являются случайными.

"Именно таким образом физические лица могут избегать специальной финансовой проверки. Ведь сумма денежного взноса, которая равна или превышает 150 тыс. гривен, подлежит обязательному финансовому мониторингу. Тогда как суммы близкие, но все же меньше 150 тыс. гривен, такому мониторингу не подлежат (ч.1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения")", - сообщили в комитете.

В КИУ отмечают, что такие взносы должны стать основанием для дополнительного внутреннего мониторинга со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Напомним, 44 кандидата на пост главы государства на выборах президента Украины официально потратили 1 миллиард 273 миллиона гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, Нацагентство по предотвращению коррупции перед первым туром выборов 2019 завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, обнаружив нарушения в 17 отчетах.