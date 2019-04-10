КВУ зафіксував підозрілі внески у звітах 11 кандидатів

Комітет виборців України під час аналізу проміжних фінансових звітів кандидатів на пост президента на виборах 2019 виявив 272 підозрілих грошових внесків, зроблених громадянами до виборчих фондів 11 кандидатів. Про це комітет повідомляє у своєму Facebook.

Зокрема, грошові внески були зроблені на однакову суму - від 145 до 149 тисяч гривень.

"Сукупно в такий спосіб громадяни внесли кандидатам понад 39 млн грн. Такі підозрілі внески були зроблені на користь одинадцяти кандидатів у президенти: Анатолія Гриценка, Юрія Бойка, Романа Кошулинського, Євгена Мураєва, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Олександра Вілкула, Ольги Богомолець, Володимира Зеленського, Сергія Тарути, Віктора Кривенка", - зазначається у повідомленні.

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Вказано, що найбільше таких внесків надійшло до виборчих фондів Гриценка (97 перерахувань) та Бойка - 83 рази на однакову суму - 145-149 тисяч гривень.

Крім того, Кошулинський отримав від громадян 32 підозрілі грошові внески розміром 145-149 тисяч гривень, Скоцик - 15, Мураєв - 11, Наливайченко - 9, Вілкул - 8, Богомолець - 7, Зеленський - 4, Тарута - 4, Кривенко - 2.

У КВУ пояснили, що суми внесків по 145-149 тисяч гривень не є випадковими.

"Саме в такий спосіб фізичні особи можуть уникати спеціальної фінансової перевірки. Адже сума грошового внеску, яка дорівнює чи перевищує 150 тис. гривень, підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу. Тоді як суми близькі, але все ж менші за 150 тис. гривень, такому моніторингу не підлягають (ч.1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")", - поінформували у комітеті.

У КВУ зазначають, що такі внески мають стати підставою для додаткового внутрішнього моніторингу з боку Державної служби фінансового моніторингу України.

Нагадаємо, 44 кандидата на пост глави держави на виборах президента України офіційно витратили 1 мільярд 273 мільйони гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, Нацагентство з питань запобігання корупції перед першим туром виборів 2019 завершило аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів на пост президента України, виявивши порушення у 17 звітах.