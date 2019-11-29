КВУ назвав найбільших прогульників Верховної ради

Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Всього від початку роботи Ради було проведено 1158 голосувань

Верховній раді за три місяці роботи дев'ять народних депутатів пропустили 90% голосувань, ще 96 депутатів брали участь менш 50% голосувань. Про це йдеться в повідомленні Комітету виборців України в Facebook.

Повідомляється, що найбільша кількість прогульників зафіксовано в партії "Опозиційна платформа - За життя". З дев'яти нардепів, пропустили 90% голосувань, сім представляють ОПЗЖ. При цьому у КВУ зазначили, що всі нардепи були зареєстровані в Раді у більшості з 39 засідань, однак не брали участі під час голосування.

1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ, найнижчий показник серед 423 депутатів, взяв участь у 6% голосувань;

2. Юлія Льовочкіна, ОПЗЖ, 6%;

3. Ігор Абрамович, ОПЗЖ, 7%;

4. Юрій Солод, ОПЗЖ, 7%;

5. Андрій Деркач, позафракційний, 7%;

6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;

7. Олександр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;

8. Антон Яценко, "За майбутнє", 9%;

9. Юрій Бойко, ОПЗЖ, 10%.

"Керівництво Верховної Ради намагається боротися з проблемою неучасті у голосуваннях шляхом запровадження фінансових штрафів. Однак не варто очікувати, що це принципово вирішить проблему. Для 80-90% депутатів, які систематично ігнорують голосування, ніяких змін не відбудеться. Особливо, коли мова йде про депутатів-мультимиллионерах", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього було проведено 1158 голосувань. В середньому один народний депутат брав участь у 69% голосувань.

Також було зафіксовано 18 нардепів, які брали участь у 98-99% голосувань. Найбільшу кількість разів - на 99,6% випадків, проголосував Володимир Ватрас ("Слуга народу").

Нагадаємо, в жовтні 13 народних депутатів пропустили 90% голосувань. Віталій Данилов з фракції "Батьківщини" не взяв участі в жодному з голосувань.

Також РБК-Україна писало, що 19 жовтня на підпис президенту України Володимиру Зеленському передали законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат через прогулів.