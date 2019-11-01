КИУ назвал наименее эффективных нардепов октября

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В прошлом месяце 13 нардепов пропустили 90% голосований

В Верховной раде Украины в октябре 13 народных депутатов пропустили 90% голосований. Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины в Facebook.

Сообщается, что ни разу в октябре не проголосовал Виталий Данилов из фракции "Батькивщины". По данным сайта Рады, в прошлом месяце он отсутствовал на заседаниях парламента по неизвестным причинам.

Что касается остальных 12 нардепов, то их показатели участия в голосованиях следующие:

Максим Ефимов (внефракционный) - принял участие в 1% голосований;

Александр Герега (группа "За будущее") - 2%;

Андрей Деркач (внефракционный) - 2%;

Антон Яценко ("За будущее") - 3%;

Юлия Левочкина (ОПЗЖ) - 4%;

Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 4%;

Вадим Столар (ОПЗЖ) - 5%;

Сергей Тарута (ВО "Батькивщина") - 6%;

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 7%;

Александр Фельдман (ОПЗЖ) - 9%;

Сергей Лабазюк (внефракционный) - 10%;

Федор Христенко (ОПЗЖ) - 10%.

Также сообщается, что официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин (то есть, не болезнь, отпуск или командировку). По сравнению с сентябрем количество депутатов, которые почти не голосовали, несколько снизилось (17 в сентябре и 13 в октябре).

Напомним, ранее сообщалось, что Рада сделала первый шаг к введению уголовной ответственности за "кнопкодавство". Принятый в первом чтении законопроект предлагает установить уголовную ответственность за неперсональное голосование.

Кроме того, в октябре Рада лишила нардепов выплат из-за прогулов.