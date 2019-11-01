ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КИУ назвал наименее эффективных нардепов октября

Новости » Политика     01.11.2019 - 10:21
КИУ назвал наименее эффективных нардепов октября
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В прошлом месяце 13 нардепов пропустили 90% голосований

В Верховной раде Украины в октябре 13 народных депутатов пропустили 90% голосований. Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины в Facebook.

Сообщается, что ни разу в октябре не проголосовал Виталий Данилов из фракции "Батькивщины". По данным сайта Рады, в прошлом месяце он отсутствовал на заседаниях парламента по неизвестным причинам.

Что касается остальных 12 нардепов, то их показатели участия в голосованиях следующие:

  • Максим Ефимов (внефракционный) - принял участие в 1% голосований;
  • Александр Герега (группа "За будущее") - 2%;
  • Андрей Деркач (внефракционный) - 2%;
  • Антон Яценко ("За будущее") - 3%;
  • Юлия Левочкина (ОПЗЖ) - 4%;
  • Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 4%;
  • Вадим Столар (ОПЗЖ) - 5%;
  • Сергей Тарута (ВО "Батькивщина") - 6%;
  • Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 7%;
  • Александр Фельдман (ОПЗЖ) - 9%;
  • Сергей Лабазюк (внефракционный) - 10%;
  • Федор Христенко (ОПЗЖ) - 10%.

Также сообщается, что официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин (то есть, не болезнь, отпуск или командировку). По сравнению с сентябрем количество депутатов, которые почти не голосовали, несколько снизилось (17 в сентябре и 13 в октябре).

КИУ назвал наименее эффективных нардепов октября

Напомним, ранее сообщалось, что Рада сделала первый шаг к введению уголовной ответственности за "кнопкодавство". Принятый в первом чтении законопроект предлагает установить уголовную ответственность за неперсональное голосование.

Кроме того, в октябре Рада лишила нардепов выплат из-за прогулов.

Закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов в пятницу вводится в действие
Новости Украины нардепВерховная Радаголосование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь