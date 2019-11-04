ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КИУ фиксирует рост числа депутатов-прогульщиков

Новости » Политика     04.11.2019 - 11:55
КИУ фиксирует рост числа депутатов-прогульщиков
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Динамика посещаемости Рады ухудшилась по сравнению с сентябрем

В Верховной раде Украины в октябре увеличилось число депутатов-прогульщиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Комитета избирателей Украины.

Сообщается, что в среднем на заседаниях Рады присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава. Среди фракций самые высокие показатели посещаемости у "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях присутствовали 92% депутатов СН и 87% депутатов "ЕС". Также высокие показатели у фракции "Голос" - 86%.

Низкие показатели у фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 80% и ВО "Батькивщина" - 79%.

"В целом показатели посещения ВР остаются высокими, однако они несколько ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, несколько ухудшилась динамика посещения в ВО "Батькивщина" (-9%), "Голоса" (-8%), "ОПЗЖ" (-5%) и "Слуги народа" (-2%)", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, ранее КИУ назвал наименее эффективных нардепов октября. Из 13 депутатов, которые пропустили 90% голосований, половину составили представители ОПЗЖ.

Отметим, ранее Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект о лишении нардепов выплат за прогулы.

Яременко уходит с поста главы комитета ВР по внешней политике
Новости Украины нардепВерховная РадаКИУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь