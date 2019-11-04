КИУ фиксирует рост числа депутатов-прогульщиков

Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Динамика посещаемости Рады ухудшилась по сравнению с сентябрем

В Верховной раде Украины в октябре увеличилось число депутатов-прогульщиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Комитета избирателей Украины.

Сообщается, что в среднем на заседаниях Рады присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава. Среди фракций самые высокие показатели посещаемости у "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях присутствовали 92% депутатов СН и 87% депутатов "ЕС". Также высокие показатели у фракции "Голос" - 86%.

Низкие показатели у фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 80% и ВО "Батькивщина" - 79%.

"В целом показатели посещения ВР остаются высокими, однако они несколько ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, несколько ухудшилась динамика посещения в ВО "Батькивщина" (-9%), "Голоса" (-8%), "ОПЗЖ" (-5%) и "Слуги народа" (-2%)", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, ранее КИУ назвал наименее эффективных нардепов октября. Из 13 депутатов, которые пропустили 90% голосований, половину составили представители ОПЗЖ.

Отметим, ранее Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект о лишении нардепов выплат за прогулы.