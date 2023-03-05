Китаю доведеться зробити вибір, чи хоче він допомогти Путіну у вбивстві українців, - Кірбі

Китай при вирішенні питання про можливу передачу зброї Росії повинен буде визначитися, чи справді він хоче стати на бік російського диктатора Володимира Путіна в агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джона Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки" .

"Китай має зробити вибір. Чи дійсно він хоче стати на бік президента Росії Путіна? Чи дійсно він хоче допомогти пану Путіну у вбивстві невинних українців? Тому що саме так виглядав би подібний крок", - сказав він.

Кірбі зазначив, що передача зброї Росії завдала б удару по становищу Китаю в міжнародному співтоваристві. І, за його словами, якщо Пекін дбає про свою міжнародну репутацію, можна було б припустити, що він вважатиме цей крок таким, що не відповідає його інтересам.

"Китаю належить зробити вибір. Президент Сі Цзіньпін має зробити вибір. І ми наполегливо закликали його зробити правильний вибір, не полегшувати панові Путіну вбивство невинних українців", - додав він.

Нагадаємо, Китай все ще розглядає можливість передачі зброї РФ.

При цьому США пообіцяли відповідні санкційні наслідки, якщо Китай зважиться на такий крок.

Крім того, The Economist повідомляв, що Китай розлючений на Росію через витік переговорів про постачання зброї.

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