Китаю предстоит сделать выбор, хочет ли он помочь Путину в убийстве украинцев, - Кирби

Китай при решении вопроса о возможной передаче оружия России, должен будет определиться, действительно ли он хочет встать на сторону российского диктатора Владимира Путина в агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби в интервью "Голосу Америки" .

"Китаю предстоит сделать выбор. Действительно ли он хочет встать на сторону президента России Путина? Действительно ли он хочет помочь господину Путину в убийстве невинных украинцев? Потому что именно так выглядел бы подобный шаг", - сказал он.

Кирби отметил, что передача оружия России нанесла бы удар по положению Китая в международном сообществе. И, по его словами, если Пекин заботится о своей международной репутации, можно было бы предположить, что он сочтет этот шаг таким, который не соответствует его интересам.

"Китаю предстоит сделать выбор. Президенту Си Цзиньпину предстоит сделать выбор. И мы настоятельно призвали его сделать правильный выбор, не облегчать господину Путину убийство невинных украинцев", - добавил он.

Напомним, Китай все еще рассматривает возможность передачи оружия РФ.

При этом США пообещали соответствующие санкционные последствия, если Китай решится на такой шаг.

Кроме того, The Economist сообщал, что Китай взбешен на Россию из-за утечки переговоров о поставках оружия.

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