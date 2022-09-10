UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китайские ученые обнаружили новый материал во время исследования лунной почвы

Фото: китайские ученые обнаружили новый материал во время исследования лунного грунта (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Китайские ученые во время исследования образцов лунной почвы, доставленных на Землю в 2020 году в рамках миссии "Чанъе-5", обнаружили новый минерал, который получил название Changesite-(Y).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Changesite-(Y) является разновидностью бесцветного прозрачного столбчатого кристалла.

Отмечается, что это шестой новый материал, который был обнаружен с начала исследования человечеством Луны. Между тем Китай стал третьей страной в мире, сделавшей такое открытие.

Как говорят ученые, это имеет большое научное значение для изучения лунных минералов, а также поможет исследовать эволюцию Луны и облегчить будущее освоение дальнего космоса.

Лунная почва была собрана зондом "Чанье-5" в северо-западной части Океана Бурь на видимой стороне Луны. Этот регион является довольно молодым по сравнению с другими районами в которых также собирали пробы еще полвека назад.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA недавно снова не смогло запустить ракету с комической капсулой на Луну. Миссию "Artemis 1" пришлось отложить.

Это была вторая попытка запуска. Впервые специалисты NASA попытались запустить миссию 29 августа, но из-за технических проблем ее перенесли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай