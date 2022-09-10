Китайские ученые обнаружили новый материал во время исследования лунной почвы

Changesite-(Y) является разновидностью бесцветного прозрачного столбчатого кристалла.

Отмечается, что это шестой новый материал, который был обнаружен с начала исследования человечеством Луны. Между тем Китай стал третьей страной в мире, сделавшей такое открытие.

Как говорят ученые, это имеет большое научное значение для изучения лунных минералов, а также поможет исследовать эволюцию Луны и облегчить будущее освоение дальнего космоса.

Лунная почва была собрана зондом "Чанье-5" в северо-западной части Океана Бурь на видимой стороне Луны. Этот регион является довольно молодым по сравнению с другими районами в которых также собирали пробы еще полвека назад.