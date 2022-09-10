Китайские ученые обнаружили новый материал во время исследования лунной почвы

Китайские ученые во время исследования образцов лунной почвы, доставленных на Землю в 2020 году в рамках миссии "Чанъе-5", обнаружили новый минерал, который получил название Changesite-(Y).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".
Changesite-(Y) является разновидностью бесцветного прозрачного столбчатого кристалла.
Отмечается, что это шестой новый материал, который был обнаружен с начала исследования человечеством Луны. Между тем Китай стал третьей страной в мире, сделавшей такое открытие.
Как говорят ученые, это имеет большое научное значение для изучения лунных минералов, а также поможет исследовать эволюцию Луны и облегчить будущее освоение дальнего космоса.
Лунная почва была собрана зондом "Чанье-5" в северо-западной части Океана Бурь на видимой стороне Луны. Этот регион является довольно молодым по сравнению с другими районами в которых также собирали пробы еще полвека назад.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA недавно снова не смогло запустить ракету с комической капсулой на Луну. Миссию "Artemis 1" пришлось отложить.
Это была вторая попытка запуска. Впервые специалисты NASA попытались запустить миссию 29 августа, но из-за технических проблем ее перенесли.
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