ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

NASA во второй раз отложило запуск исторической миссии на Луну

Новина українською →
Флорида, Суббота 03 сентября 2022 19:05
NASA во второй раз отложило запуск исторической миссии на Луну Фото: NASA во второй раз не смогло запустить миссию на Луну (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

NASA сегодня снова не смогло запустить ракету с комической капсулой на Луну. Миссию "Artemis 1" пришлось отложить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Ракета Space Launch System должна была стартовать с площадки 39B космического центра Кеннеди во Флориде. Однако специалисты зафиксировали утечку водорода, которая произошла во время заправки. Специалистам комического агентства не удалось его локализовать.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка запуска. Впервые специалисты NASA попытались запустить миссию 29 августа, но из-за технических проблем ее перенесли на сегодня.

Вероятно, следующая попытка будет 5 сентября, поскольку комическое агентство еще раньше определило две резервные даты для запуска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Миссия на Луну
NEWS
РФ пытается наступать на Бахмут и Авдеевку, все атаки отбиты: сводка Генштаба
РФ пытается наступать на Бахмут и Авдеевку, все атаки отбиты: сводка Генштаба
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"