Китайські науковці виявили новий матеріал під час дослідження місячного грунту

Китайські вчені під час дослідження зразків місячного ґрунту, доставлених на Землю 2020 року в рамках місії "Чан'є-5", виявили новий мінерал, який отримав назву Changesite-(Y).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".
Changesite-(Y) є різновидом безбарвного прозорого стовпчастого кристала.
Зазначається, що це шостий новий матеріал, який було виявлено з початку дослідження людством Місяця. Тим часом Китай став третьою країною у світі, яка зробила таке відкриття.
Як кажуть вчені, це має велике наукове значення для вивчення місячних мінералів, а також допоможе дослідити еволюцію Місяця й полегшити майбутнє освоєння далекого космосу.
Місячний ґрунт було зібрано зондом "Чан'є-5" у північно-західній частині Океану бур на видимому боці Місяця. Цей регіон є доволі молодим у порівнянні з іншими районами в яких також збирали проби ще півстоліття тому.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA нещодавно знову не змогло запустити ракету з комічною капсулою на Місяць. Місію "Artemis 1" довелося відкласти.
Це була друга спроба запуску. Вперше фахівці NASA спробували запустити місію 29 серпня, але через технічні проблеми її перенесли.
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