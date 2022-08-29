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NASA перенесло запуск исторической миссии на Луну: в чем причина

Новина українською →
Флорида, Понедельник 29 августа 2022 16:14
NASA перенесло запуск исторической миссии на Луну: в чем причина Фото: NASA перенесло запуск первой лунной миссии (facebook com NASA)
Автор: Наталья Юрченко

NASA не смогло сегодня осуществить запуск первой за 50 лет миссии на Луну. Ее перенесли на 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию запуска.

Американская ракета-носитель SLS с комической капсулой "Орион" должна была вылететь с космодрома во Флориде. Однако еще до старта специалисты выявили проблемы с двигателями ракеты.

Позже стало известно об утечке водорода в двигателе RS-25. Поэтому запуск лунной миссии "Artemis 1" перенесли на 2 сентября. Однако неизвестно, удастся ли устранить неполадки к этому времени.

Стоит отметить, что комическое агентство еще раньше определило две резервные даты для запуска - 2 и 5 сентября.

Напомним, что "Artemis 1" - это историческая миссия, она стала первой в рамках новой космической программы США.

NASA планирует продолжить исследования и отправить астронавтов на Луну.

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