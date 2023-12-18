Китайські метеозонди перетнули протоку і наблизились до Тайваню

За даними відомства, один аеростат був помічений о 9:03, а інший - о 14:43 за місцевим часом. Вони рухалися на схід і згодом зникли.

Речник оборонного відомства Сунь Лі-Фан повідомив, що, за попередньою оцінкою, об'єкти призначалися для метеорологічних спостережень.

США провели серединну лінію у протоці, що відокремлює Тайвань від Китаю, у 1954 році - в період загострення суперечностей між Пекіном і Тайбеєм. Китай тривалий час утримувався від перетину межі, але останніми місяцями активізував польоти військових літаків через неї, що виснажує менші за чисельністю Збройні сили Тайваню.

У грудні Тайвань почав оприлюднювати деталі спостережень за повітряними кулями, хоча раніше Лі-Фан заявив, що міністерство вже давно їх помічає. Зокрема відомство повідомляло, що китайська повітряна куля перетнула серединну лінію 7 грудня.

Минулого тижня Китайське метеорологічне управління опублікувало повідомлення, в якому закликало метеорологів по всій країні "ефективно запобігати великим інцидентам" під час запуску повітряних куль. Вони повинні мати "нульову толерантність" до будь-яких потенційних ризиків.

Загроза війни Тайваню з Китаєм

Одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - майбутнє острова Тайвань. Пекін розглядає його як сепаратистську провінцію і намагається выдновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.

У листопаді китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив президента США Джо Байдена, що Китай найближчими роками не нападе на Тайвань.

Китайські повітряні кулі над територією США

На початку лютого 2023 року на півночі США виявили висотний аеростат-зонд. Згодом військові встановили, що об'єкт є китайською розвідувальною повітряною кулею. Пізніше над територією різних штатів були збиті ще чотири подібних об'єкти.

У Вашингтоні припускають, що попри збиття, Китаю вдалося зібрати інформацію з кількох секретних американських військових об'єктів. Водночас у Пентагоні не змогли підтвердити, чи вдалося Пекіну отримати розвіддані в режимі реального часу.

Китай офіційно заявив, що об'єкти були метеорологічними аеростатами та звинуватив адміністрацію Байдена у надто гострій реакції.

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