Китайські метеозонди перетнули протоку і наблизились до Тайваню

У неділю, 17 грудня, два китайські метеорологічні аеростати перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Вони рухалися на схід та пізніше зникли з поля зору військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Тайваню.
За даними відомства, один аеростат був помічений о 9:03, а інший - о 14:43 за місцевим часом. Вони рухалися на схід і згодом зникли.
Речник оборонного відомства Сунь Лі-Фан повідомив, що, за попередньою оцінкою, об'єкти призначалися для метеорологічних спостережень.
США провели серединну лінію у протоці, що відокремлює Тайвань від Китаю, у 1954 році - в період загострення суперечностей між Пекіном і Тайбеєм. Китай тривалий час утримувався від перетину межі, але останніми місяцями активізував польоти військових літаків через неї, що виснажує менші за чисельністю Збройні сили Тайваню.
У грудні Тайвань почав оприлюднювати деталі спостережень за повітряними кулями, хоча раніше Лі-Фан заявив, що міністерство вже давно їх помічає. Зокрема відомство повідомляло, що китайська повітряна куля перетнула серединну лінію 7 грудня.
Минулого тижня Китайське метеорологічне управління опублікувало повідомлення, в якому закликало метеорологів по всій країні "ефективно запобігати великим інцидентам" під час запуску повітряних куль. Вони повинні мати "нульову толерантність" до будь-яких потенційних ризиків.
Одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - майбутнє острова Тайвань. Пекін розглядає його як сепаратистську провінцію і намагається выдновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.
Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.
У листопаді китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив президента США Джо Байдена, що Китай найближчими роками не нападе на Тайвань.
На початку лютого 2023 року на півночі США виявили висотний аеростат-зонд. Згодом військові встановили, що об'єкт є китайською розвідувальною повітряною кулею. Пізніше над територією різних штатів були збиті ще чотири подібних об'єкти.
У Вашингтоні припускають, що попри збиття, Китаю вдалося зібрати інформацію з кількох секретних американських військових об'єктів. Водночас у Пентагоні не змогли підтвердити, чи вдалося Пекіну отримати розвіддані в режимі реального часу.
Китай офіційно заявив, що об'єкти були метеорологічними аеростатами та звинуватив адміністрацію Байдена у надто гострій реакції.
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